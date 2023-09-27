Расселение граждан из аварийного жилья должно завершиться 25 декабря

Соответствующее поручение дано по итогам заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, которое провел Глава Чувашии, в рамках рассмотрения хода реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации».

Таким образом, в этом году досрочно завершается адресная программа переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным до 1 января 2017 года. Это позволит приступить к ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. по 1 января 2022 г. – 286 аварийных домов, где проживают 5,4 тыс. человек. В рамках адресной программы с 2019 по 2023 годы было предусмотрено расселение 1,2 тыс. чел. из 57 аварийных домов в 13 муниципалитетах (Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Моргаушский, Порецкий, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Шемуршинский, Янтиковский округа, Алатырь, Шумерля, Чебоксары).

Как сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, в 2022 – 2023 годах предусматривалось расселение 34 домов (291 жилого помещения), в которых проживает 698 граждан в 9 муниципальных образованиях (Вурнарский, Ибресинский, Моргаушский, Урмарский, Чебоксарский, Шемуршинский, Янтиковский муниципальные округа, города Шумерля, Чебоксары).

На сегодняшний день заключены контракты на приобретение 288 помещений из 291 (99% к плану), в том числе в полном объеме в Янтиковском (6 помещений), Вурнарском (8), Урмарском (8), Чебоксарском (25), Шемуршинском (41) муниципальных округах, в Шумерле (83) и Чебоксарах (94). Частично – в Ибресинском (5 из 6 по причине отсутствия помещения на нижних этажах для гражданина с ограниченными возможностями), Моргаушском (18 из 20 по причине приобретения помещений в доме с вводом в эксплуатацию до 1 ноября) округах.

По словам министра, в рамках адресной программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным до 1 января 2017 года, с 2019 по 2023 годы было предусмотрено расселение 47 аварийных домов (412 жилых помещений), в которых проживает 1 017 граждан. За счет дополнительно выделенных из Фонда ЖКХ средств в 2022 году в программу были включены еще 10 домов (74 жилых помещения), в которых проживает 183 гражданина.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.