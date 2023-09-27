Прямой эфир: как попасть к врачу в сезон простуд и гриппа?

По данным НИИ гриппа, в 35 регионах России эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом уже превышен на 20%.

Подоспели обновленные данные по ковиду. Согласно официальной статистике, за неделю в Чувашии выявили 447 случаев заболевания. Это почти в полтора раза больше, чем за период с 4 по 10 сентября 2023 года.

Так как же уберечь себя и своих близких от вирусов и простуд? И как записаться к врачу, если всё-таки заболели? Этой теме будет посвящен прямой эфир в госпаблике «Чувашская Республика» — официальном сообществе Правительства региона в соцсети «ВКонтакте». Он пройдет в ближайший четверг, 28 сентября, начало в 13.00. На вопросы жителей ответят заместитель министра здравоохранения Чувашии Олеся Игнатьева, директор Медицинского информационно-аналитического центра Светлана Ананьева и главный врач Городской клинической больницы №1 Андрей Власов. Свои обращения можно оставлять в комментариях под постом или в чате прямой трансляции.

Отметим, в госпаблике Минздрава Чувашии опубликован график работы прививочных кабинетов на территории республики. Медики считают вакцинацию против гриппа и COVID-19 — надежным способом защиты организма от тяжелого течения заболевания и серьезных осложнений.

чувашинформ.рф