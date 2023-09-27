В Яльчикском округе отремонтировали мост после сообщения жительницы

«Мост обещают достроить уже третий год, людям небезопасно там ходить. Что делается по этому вопросу?», — поинтересовалась жительница села Большие Яльчики в одном из популярных пабликов. И прислала фотографию в подтверждение своих слов.

Проблемный объект был запечатлен на Первомайской улице. Деревянный мост, построенный из досок и бревен, обветшал, а некоторые его части и вовсе прогнили. Сложившаяся проблема очень беспокоила местных жителей.

Сотрудники ЦУР Чувашии сообщение зафиксировали и обработали. При участии администрации муниципалитета мост был частично отремонтирован. Полная его реконструкция ожидается в 2024 году.

Отметим, с начала текущего года от жителей республики через соцсети по теме ремонта мостов поступило более 160 сообщений. Чаще всего о данной проблеме сигнализировали чебоксарцы, а также жители Красноармейского и Батыревского округов.

чувашинформ.рф