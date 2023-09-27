Администраторы госпабликов проверили свою работу по чек-листу

Отвечают ли официальные страницы Минспорта республики и подведомственных ему учреждений «стандартам» ведения социальных сетей, проверили на днях на образовательном интенсиве Центра управления регионом Чувашии. Администраторы этих госпабликов оценили свою работу по специальному чек-листу.

А еще вспомнили вместе со специалистами ЦУР, кто обязан вести социальные сети, как качественно оформить госпаблик и как грамотно дополнить живой и емкий язык постов картинками или видеорядом.

«С конца прошлого года вести соцсети обязаны все органы власти и подведомственные организации. На наших интенсивах мы учим не просто исполнять требование закона, но и создавать контент по-новому – избегая шаблонов и приглашая пользователя к диалогу», – отметила старший специалист по работе в социальных сетях ЦУР Чувашии Алина Кириллова.

Кроме того, слушатели интенсива узнали, как правильно составлять контент-план и где брать идеи для публикаций. В практической части встречи они писали посты и оценивали подготовленные материалы, пробовали снимать качественное видео. Не обошлось и без разбора лучших практик ведения официальных страниц, в том числе работы с сообщениями пользователей соцсетей.