Порядок наводят и в подъездах, и на улицах Чувашии

Жители Чувашии уже давно знают, что обратиться со своим вопросом в органы власти можно через соцсети, и активно пользуются этой возможностью.

Сообщения пишут на самые разные темы: от положенных льгот и вопросов ЖКХ до благоустройства дворов и общественных пространств.

Установить знак пешеходного перехода на пересечении улиц Некрасова и Ленина в Ядрине попросила местная жительница. «Водители не считают нужным уступать дорогу ни школьникам, ни детсадовцам», – посетовала она. Сигнал зафиксировали и обработали в ЦУР Чувашии, после чего при участии администрации Ядринского округа на перекрестке появился дорожный знак.

Проблема еще одного жителя региона, пусть и не такая глобальная, тоже портила ему жизнь. Как следовало из сообщения в соцсети, подъезда №7 дома №6 по улице Строителей в Чебоксарах давно не убирался. После вмешательства Центра управления регионом Чувашии и Госжилинспекции республики в подъезде навели порядок. А активному горожанину подсказали еще один путь решения проблемы: обращение в управляющую компанию.

Отметим, что вопросы ЖКХ традиционно входят в ТОП-5 самых часто обсуждаемых тем жителей республики в социальных сетях. Например, о ненадлежащей уборке подъездов и лифтов с начала года зафиксировано 60 сообщений.

чувашинформ.рф