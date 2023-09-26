В Чувашии стартовал федеральный проект «Госуслуги.Дом»

Бесплатное мобильное приложение «Госуслуги.Дом», призванное упростить жизнь собственников квартир и владельцев частных домов, уже установили более 4,6 тыс. жителей республики. Авторизация проходит через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Об этом сообщил руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков на еженедельной планерке в Доме правительства.

С помощью «Госуслуги.Дом» можно:

— дистанционно и оперативно передавать показания счетчиков;

— видеть статистику расхода воды, электричества и газа;

— оплачивать ЖКУ;

— получать уведомления о сезонном или аварийном отключении горячей воды;

— отправлять заявки в управляющую компанию на выполнение работ и оценивать их качество;

— получать уведомления об общем собрании собственников и участвовать в онлайн-голосовании;

— организовать чат жильцов с помощью «VK Мессенджера»;

— просматривать отчет управляющей организации о проделанной работе.

Приложение доступно для скачивания по ссылке: дом-госуслуги.рф

Подводя итог обсуждения темы, первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков призвал подключаться к сервису, который стабильно работает и удобен в использовании.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.