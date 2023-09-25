ТОП 5 способов мошенничества, на которые попадаются жители Чувашской Республики

1. Преступники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, сообщают о попытках оформления кредитов на ваше имя и завладения деньгами.

Чаще всего мошенники звонят на сотовый телефон и представляются сотрудниками службы безопасности банка, полицейскими прокурорами, следователями и т.д. Они сообщают, что кто-то пытается похитить деньги с вашей банковской карты или оформить кредит на ваше имя, и для решения проблемы просят перевести сбережения на так называемый «безопасный» счет. Нередко аферисты требуют получить кредит, пока это не сделали за вас, и также перевести уже заемные деньги на указанные ими счета. При этом они просят при посещении банка ни в коем случае не называть истинные причины обращения, так как в финансовом учреждении могут оказаться нечистые на руку сотрудники.

В этой ситуации лучше всего сразу положить трубку, а если сомневаетесь, перезвоните в банк по телефону, указанному на обратной стороне карты.



2. Пожилым людям поступают звонки с информацией о ДТП с участием их близких и необходимостью передать деньги для решения возникших проблем.

Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу, и теперь, чтобы решить проблему, нужна крупная сумма денег. По такой схеме работают мошенники! Позвоните родственникам, чтобы проверить полученную информацию.

3. Продавцы товаров через сайты бесплатных объявлений просят перечислить предоплату, оставляя покупателей ни с чем. И наоборот, при попытке продать товар через Интернет, покупатели просят назвать реквизиты банковской карты для зачисления денег и похищают сбережения.

Огромное количество мошенничеств совершается с использованием сайтов бесплатных объявлений при покупке-продаже товаров. Преступники размещают объявления о продаже товара, как правило, по цене ниже рыночной, просят перевести предоплату или полную его стоимость, но желаемое вы так и не получите. И наоборот, если вы сами разместили объявление о продаже чего-либо, вам могут позвонить и попросить назвать реквизиты карты для перевода денег за товар или пройти по ссылке для получения денежных средств, а затем похищают все содержимое вашего счета.

Как себя обезопасить? В первой ситуации не следует переводить деньги, если вы не уверены, что вас не обманут. Да, существуют известные продавцы с надежной репутацией, но к ним никак не относятся люди, разместившие частные объявления в Интернете. Как вариант, вы можете попросить продавца отправить товар по почте с использованием услуги – описью вложения. К посылке будет приложено юридически значимое описание содержимого. Работники почты будут обязаны дважды проверить посылку – перед отправлением и после ее получения, что будет являться гарантией того, что вам отправят тот товар, который обещали.

При покупке-продаже товара через популярные сайты бесплатных объявлений можно воспользоваться специализированной услугой доставки, но для этого внимательно изучите правила ее оформления и ни в коем случае не переходите к общению в мессенджеры, где вам могут выслать ссылку или QR-код для последующего хищения денежных средств, а также храните в тайне свои почту, коды из уведомлений и смс.

И если вы сами продаете товар и хотите получить за него деньги, достаточно будет назвать номер телефона, привязанный к вашей карте. И все! Никаких кодов, паролей и реквизитов карты!





4. Предприимчивым жителям республики предлагают заработать на инвестициях и вкладах, обещая нереально высокие проценты.

Предложения заработать на фондовых биржах или акциях крупных нефтегазодобывающих компаний человека без соответствующих знаний должны сразу насторожить. К объявлениям и рекламе в Интернете, предлагающим сверхприбыли от инвестирования, нужно относиться очень критично. Сверхбольшими процентами, которые обещают мошенники, можно назвать те, что в два и более раза превышают средний процент по банковским вкладам — 7-8% годовых. К тому же серьезные брокеры, такие как банки, крупные фонды, не станут гарантировать доход от вложений в биржевые инструменты, ведь на фондовом рынке бывают как взлёты, так и падения. Если есть интерес к этому виду деятельности, обращайтесь только к надежным брокерам. И начинать стоит с очень небольшой суммы, которую не жалко потерять в случае неудачи.



5. Поступают сообщения из взломанных аккаунтов с просьбой одолжить деньги

Нередко мошенники взламывают аккаунты в соцсетях и под видом ваших знакомых просят одолжить деньги. Прежде чем перечислять средства на указанный счет, перезвоните знакомому. Наверняка у него все хорошо, не считая того, что его аккаунт взломали. Для защиты от такого рода мошенников не рекомендуется также переходить по ссылкам от незнакомых людей. Установите дополнительную защиту своего аккаунта, например, необходимость введения пароля при входе с другого устройства.



Еще раз запомните! Мошенники могут использовать различные уловки: представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов, вашими близкими, придумывать что угодно! Их главная цель – получить от вас деньги или реквизиты банковской карты! В случае сомнений, обратитесь в полицию по телефону 102.