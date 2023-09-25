Республиканский конкурс специалистов по связям с общественностью «PRофи-21» переименовывается в «Мастер коммуникаций» и становится открытым для представителей других регионов России

Соответствующие указы подписал сегодня, 25 сентября, Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

«Переименование конкурса происходит в целях исключения из оборота англицизма — аббревиатуры «PR». Таким образом, решением обеспечивается защита и поддержка русского языка согласно изменениям в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». Важно, что именно со сферы связей с общественностью, отвечающей за продвижение идей и смыслов, начинается процесс отказа от несвойственных русской речи иностранных заимствований», – отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Первым Указом Главы Чувашии отменяется проведение республиканского конкурса профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью «PRофи-21», вторым Указом учреждается подобный, но с новым названием и открытый с точки зрения географии участников конкурс «Мастер коммуникаций».

Источник: cap.ru

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