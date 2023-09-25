Жителей Чувашии привлекают в библиотеки через госпаблики

Как заинтересовать читателей и мотивировать чаще заходить в библиотеки? Общаться со своими подписчиками на одном языке и предлагать контент, интересный большинству? Этой теме был посвящен один из мастер-классов на Фестивале наставничества «Синонимы творчества». В минувшую субботу он прошел в Национальной библиотеке Чувашии.

В одном из залов собрались более полусотни работников библиотечной сферы со всей республики. И каждый заинтересован вывести свой госпаблик в ТОП.

Главная миссия библиотек в соцсетях – стать ближе к читателю. Поэтому сегодня в их госпабликах можно найти не только информацию о графике работы или контактах учреждения, но и о том, какие книги есть в фонде, чем помимо выдачи периодики занимаются библиотекари. Обо всём этом в своих соцсетях и рассказывают хранители книг. Сопровождают истории видеопостами и фотографиями. Кстати, как их грамотно снимать и публиковать на интенсиве тоже рассказали спикеры из Центра управления регионом.

Так, к примеру, в сообществе «Национальная библиотека Чувашской Республики» во «ВКонтакте» почти 7,5 тысяч подписчиков. И в учреждении нацелены на дальнейший их рост. По словам администратора госпаблика, заведующей сектором чтения Светланы Гордеевой, привлекать аудиторию им удаётся и за счёт правильно созданного контента.

Помимо теории сотрудники библиотек на семинаре отработали и практические навыки. По итогу мастер-класса каждый написал пост о состоявшейся встрече и создал свой собственный видеоролик, ориентируясь на советы старших коллег. Посмотреть их можно у них страницах во ВКонтакте.

К слову, на этой неделе сотрудники ЦУР Чувашии проведут ещё одну серию образовательных интенсивов для администраторов госпабликов спортивных организаций и музеев республики.

чувашинформ.рф