ВС РФ признал банкиров ответственными за кредит, оформленный телефонными мошенниками

Прецедентное и важное для простых людей решение принял Верховный суд РФ, когда изучил гражданское дело обманутой мошенниками клиентки банка.

История, в которой разбирались судьи ВС, до боли банальна и знакома многим — телефонные мошенники заставили клиентку банка скачать программу удаленного доступа и оформили на нее большой кредит. Гражданка попыталась защититься и оспорить выдачу ей этого кредита, но везде получила отказ. Местные суды хором заявили ей, что женщина в случившемся сама виновата — передала необходимые данные мошенникам, а вот вины кредитной организации в том, что произошло, — нет.

Сегодня количество подобных телефонных афер с оформлением кредитов перевалило за сотни тысяч. Ущерб людям, только по официальной статистике, уже пошел на десятки миллиардов рублей. Полицией на сегодня возбуждено огромное число уголовных дел. Но кардинально картина с оформлением на граждан таких кредитов пока не меняется. Есть предположение, что не получится изменить ситуацию до тех пор, пока мошенникам помогают отдельные кредитные организации или просто недобросовестные сотрудники нормальных банков. Именно такой вывод напрашивается, когда видишь, что во всех аналогичных случаях банки почти мгновенно оформляют миллионные кредиты, к примеру, очень небогатым пенсионерам. Старым и больным людям банки выдают весьма большие деньги без залога, без поручителей. Умопомрачительные для них суммы моментально перечисляют на карту, где лежат сущие копейки или давно не было движения средств. А после зачисления огромных денег банкиры, не задавая никаких вопросов, в считаные минуты переводят кредит в другой банк, на другой конец страны и не пойми кому.

Вот и наша история началась с того, что некая гражданка взяла кредит в банке. Когда его брала, то она указала свой номер телефона, чтобы ее можно было идентифицировать. После этого прошло буквально несколько месяцев, и когда женщина стала вносить очередной платеж по этому договору, случайно узнала от сотрудника банка, что на ее имя месяц назад оформили еще один кредит. Его взяли через мобильное приложение банка. Женщина вспомнила, что именно тогда ей позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что на нее хотят оформить заем. Этот липовый банкир обманом заставил ее установить приложение для удаленного управления ее гаджетом. Через эту программу мошенники получили доступ к ее устройству и взяли деньги в банке. На телефон женщины поступали смс от ее банка — там были коды, подтверждающие оформление кредита и страхования. Все входящие сообщения мошенники сразу удаляли. Полученные 826 тыс. рублей аферисты тут же перечислили в другой банк на чужую карту.

Гражданка сначала попросила банк провести внутреннее расследование, ведь она не брала у него второй кредит. Еще женщина сбегала в полицию. Там возбудили дело, но — по факту хищения денег из банка. Потерпевшей по делу признали финансовую организацию. И вот тогда жертва мошенников пошла в суд. Там она просила признать договор кредита недействительным и незаключенным. Понятно, что банк возражал — его клиентка сама дала банку номер телефона. При оформлении кредита она подписала соглашение о дистанционном обслуживании. Еще банк в суде сказал, что согласие женщины на сделки подтверждаются сообщениями на телефон, которые она получала, а смс-коды приравнивались к простой электронной подписи.

Сначала первая инстанция и апелляция встали на сторону клиентки банка. Суды признали кредитный договор недействительным, а деньги по нему — неполученными. Суды исходили из того, что женщина не собиралась брать кредит и была уверена, что в диалоге с мошенником спасает свои деньги. По их мнению, банк как профессиональный участник кредитных отношений действовал неосмотрительно. Кассация все отменила и отправила дело на пересмотр. Суд отметил, что договоры подписаны смс-кодами. Они подтверждают совершение сделок через дистанционные сервисы банка. Так стороны согласовали все условия договоров. Их письменная форма считается соблюденной, заключила кассация. Банк не отвечает за последствия того, что клиент представил данные посторонним. В общем, суд отказал гражданке.

Женщине ничего не оставалось, как пойти в Верховный суд. Там она ссылалась на постановление пленума ВС (от 23.06.2015 г. № 25). Там сказано, что сделка — это волеизъявление лиц, которое направлено на возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей. Она же не проявляла желания заключить спорные сделки с банком. Женщина не получала заемные средства: их сразу направили в другой банк на карту неустановленных лиц. Против них расследуется уголовное дело. Женщина уверяла, что договор кредита считается заключенным с момента получения денег. Она же их не видела. По мнению юриста гражданки, были нарушены правила закона «О потребительском кредите». Там в статье 5 сказано, что кредитор согласовывает с заемщиком индивидуальные условия договора, а этого не сделали. Еще не была соблюдена письменная форма сделки по статье 820 Гражданского кодекса. Женщина не подписывала кредитный договор и не принимала на себя обязательства по нему. Это говорит о том, что банкиры нарушили требования Банка России к обеспечению защиты информации при переводе денег.

Банк возражал: он ничего не нарушал. Женщина подписала простой электронной подписью кредит. Передача кодов посторонним — это ее неосмотрительность. Но судьи ВС поинтересовались у банкиров, отменяет ли дистанционное оформление кредита требования закона «О потребительском кредите» о порядке заключения кредита, о содержании договора? Пришлось банку признать, что не отменяет. ВС заметил, что в памяти телефона гражданки есть следы работы программ, через которые можно удаленно управлять устройством. Но это суды не заметили.

ВС отменил все принятые решения в пользу банка. И фактически встал на сторону обманутой клиентки банка. И указал банкирам на их ошибки, которые способствовали проведению мошеннической сделки. Для всех судей страны это решение является указанием, как правильно разбирать подобные сложные дела.

Банк России рассчитывает минимизировать риски подобных случаев после принятия закона о самозапрете на кредит, который находится в Госдуме. По этому закону любой гражданин сможет сам официально запретить оформлять на его имя кредиты или займы. Отметка о таком запрете появится в его кредитной истории. Банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие таких самоограничений. И если такой запрет установлен — человеку не выдадут заемные деньги.

Отменить запрет можно, но для этого потребуется время, своего рода «период охлаждения». Даже если человеком управляют мошенники, за это время ему смогут объяснить или сотрудники банка, или друзья и родственники, что в действительности происходит. Если, несмотря на установленный самозапрет оформления на его имя заемных денег, кредитор все же выдаст человеку деньги, он по закону не сможет требовать погашения долга. Это должно позитивным образом повлиять на снижение рисков мошенничества.

Источник: RG.ru.