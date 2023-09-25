25 Сен

Более 10 тысяч жителей Чувашии поддержали достижения региона

На портале ДОСТИЖЕНИЯ.РФ продолжается голосование за наиболее значимые объекты, открытия или научные разработки страны. Активное участие принимают и жители нашей республики. За достижения своего региона уже проголосовало 10 902 человека.

На портале представлено множество проектов со всей России в сфере сельского хозяйства, промышленности, культуры, туризма, науки, здравоохранения, 9 из них — из Чувашской Республики:

  • «Сердце кондитерской промышленности»;
  • «Вышитая карта России»;
  • «Лучшие на селе»;
  • «Субсидирование самозанятых ЛПХ»;
  • «Центр импортозамещения лука-севка и семенного картофеля»;
  • «Лидер хмелеводства России»;
  • «Эткер»;
  • «Лидер на рынке»;
  • «Сертификаты молодоженов».

На сегодняшний день региональный эксклюзивный проект «Вышитая карта России» занимает лидирующие позиции, за него проголосовало 4 тысячи человек. 

Напомним, проголосовать за достижения Чувашии может любой желающий. Сделать это можно перейдя по ссылке https://clck.ru/35PEkv.

Добавим, проект ДОСТИЖЕНИЯ.РФ реализуется в рамках подготовки международной выставки-форума «Россия». Мероприятие пройдет в Москве на территории ВДНХ. День Чувашии на выставке запланирован на 1 декабря. Во время события состоится презентация региона, пройдут деловые обсуждения о социально-экономическом развитии республики.

Автор записи: anna

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