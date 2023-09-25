Более 10 тысяч жителей Чувашии поддержали достижения региона

На портале ДОСТИЖЕНИЯ.РФ продолжается голосование за наиболее значимые объекты, открытия или научные разработки страны. Активное участие принимают и жители нашей республики. За достижения своего региона уже проголосовало 10 902 человека.
На портале представлено множество проектов со всей России в сфере сельского хозяйства, промышленности, культуры, туризма, науки, здравоохранения, 9 из них — из Чувашской Республики:
- «Сердце кондитерской промышленности»;
- «Вышитая карта России»;
- «Лучшие на селе»;
- «Субсидирование самозанятых ЛПХ»;
- «Центр импортозамещения лука-севка и семенного картофеля»;
- «Лидер хмелеводства России»;
- «Эткер»;
- «Лидер на рынке»;
- «Сертификаты молодоженов».
На сегодняшний день региональный эксклюзивный проект «Вышитая карта России» занимает лидирующие позиции, за него проголосовало 4 тысячи человек.
Напомним, проголосовать за достижения Чувашии может любой желающий. Сделать это можно перейдя по ссылке https://clck.ru/35PEkv.
Добавим, проект ДОСТИЖЕНИЯ.РФ реализуется в рамках подготовки международной выставки-форума «Россия». Мероприятие пройдет в Москве на территории ВДНХ. День Чувашии на выставке запланирован на 1 декабря. Во время события состоится презентация региона, пройдут деловые обсуждения о социально-экономическом развитии республики.