Более 10 тысяч жителей Чувашии поддержали достижения региона

На портале ДОСТИЖЕНИЯ.РФ продолжается голосование за наиболее значимые объекты, открытия или научные разработки страны. Активное участие принимают и жители нашей республики. За достижения своего региона уже проголосовало 10 902 человека.

На портале представлено множество проектов со всей России в сфере сельского хозяйства, промышленности, культуры, туризма, науки, здравоохранения, 9 из них — из Чувашской Республики:

«Сердце кондитерской промышленности»;

«Вышитая карта России»;

«Лучшие на селе»;

«Субсидирование самозанятых ЛПХ»;

«Центр импортозамещения лука-севка и семенного картофеля»;

«Лидер хмелеводства России»;

«Эткер»;

«Лидер на рынке»;

«Сертификаты молодоженов».

На сегодняшний день региональный эксклюзивный проект «Вышитая карта России» занимает лидирующие позиции, за него проголосовало 4 тысячи человек.

Напомним, проголосовать за достижения Чувашии может любой желающий. Сделать это можно перейдя по ссылке https://clck.ru/35PEkv.

Добавим, проект ДОСТИЖЕНИЯ.РФ реализуется в рамках подготовки международной выставки-форума «Россия». Мероприятие пройдет в Москве на территории ВДНХ. День Чувашии на выставке запланирован на 1 декабря. Во время события состоится презентация региона, пройдут деловые обсуждения о социально-экономическом развитии республики.