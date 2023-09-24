От лица всей Корпорации “Проект-техника” поздравляем с Днём машиностроителя!

Поздравляем всех машиностроителей с профессиональным праздником! Вы являетесь двигателями технического прогресса, благодаря вам развиваются новые технологии, создаются механизмы.

Желаем вам непрерывного движения вперёд, высоких результатов, вдохновения и удачи! Пусть яркие идеи подкрепляются вдохновением и мудростью!

От всей души желаем здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях!

Правление Корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА.