Стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

С 19 сентября по 15 октября проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Организаторами олимпиады выступают Минтранс России, ГУОБДД МВД России, АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и национального проекта «Безопасные качественные дороги».



Онлайн-состязание проводится четвертый год подряд, уровень своей дорожной грамотности благодаря участию в олимпиаде уже повысили почти 10,5 млн школьников 1-9 классов.

Участие в олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе «Учи.ру». Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, нужно потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родителей. Задания разбиты на 2 блока и соответствуют своей возрастной категории: для детей 1-5 классов и 5-9 классов.



Повысить безопасность дорожного движения помогают не только знания ПДД, но и хорошие дороги. За первые 4 года реализации национального проекта отремонтировано свыше 3,2 тыс. участков региональной и местной дорожной сети, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. В этом году планируется привести к нормативу 830 таких объектов общей протяженностью 2,5 тыс. км.



Источник: АНО «Национальные приоритеты».