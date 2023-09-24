Староста радеет за свой поселок

Сергей Теников является старостой поселка Волга Нижнекумашкинского сельского поселения более 20 лет. В 2000-х годах ему, молодому и инициативному, жители доверили быть организатором общепоселковых дел, отстаивать и продвигать их интересы перед властями. С тех пор и несет Сергей Николаевич ответственность за родной поселок на этой общественной должности.

С.Н. Теников родился и вырос в Нижней Кумашке. После окончания средней школы получил в ПТУ № 10 профессии каменщика, монтажника и сварщика, в автошколе ДОСААФ выучился на водителя. Еще в годы учебы в старших классах начал строить новый дом в родовом гнезде бабушки по материнской линии — в поселке Волга. Бабушка успела пожить в нем вместе с внуком, благословила его на дальнейшую счастливую жизнь. В 1996 году Сергей отслужил в армии, а в 1997 году создал семью. С супругой Натальей они вырастили дочь Кристину, а теперь растет младшенькая, Милана.



В 2012 году Тениковы получили статус приемной семьи. Супруги стали опорой для пяти приемных детей. Трое из них уже вылетели из теплого гнезда, а двоим мальчишкам еще расти и расти. Роль отца в воспитании детей заметна и ощутима. Братья тянутся к главе семьи, любят вместе с ним возиться с техникой. В хозяйстве Сергея Николаевича все работы механизированы. Своей техникой он помогает и односельчанам: кому вспахать, кому скосить. Работает С.Н. Теников в сфере пассажирских перевозок, водителем на автобусе дальнего следования — возит туристов и паломников по всей России. Время в промежутках между рейсами он уделяет семье, дому, хозяйству, родному поселку. А дела, как в своем хозяйстве, так и в поселке, всегда найдутся.



«И в прежние годы были разные идеи и задумки людей по улучшению жизни в поселке, но не было таких возможностей, как сегодня», — вспоминает староста. Так, вопрос о необходимости противопожарного водоема в поселке был поднят еще в далеком 2000 году. Тогда на рытье пруда и деньги были собраны, но сделать пруд не удалось, а собранные средства пришлось обратно раздать жителям. Хождения старосты к главе сельского поселения, к главе администрации в последующем тоже оказались безрезультатными. Обещали кого-то прислать, вспоминает Сергей Николаевич, в назначенное время люди ждали нужного гостя на окраине поселка, но никого так и не дождались. В очередной раз собранные деньги пришлось вернуть людям. Как говорит староста, в годы работы главой сельского поселения В.Н. Толстова все-таки нашла возможность сделать небольшой пруд, но он не всегда мог выполнять свои противопожарные функции — в некоторые годы просто высыхал.



Стартовавшая пять лет назад республиканская программа инициативного бюджетирования вызвала большую заинтересованность как у жителей п. Волга, так и у старосты. Программа предполагала реализацию самых смелых задумок на селе. И тогда во главу угла снова вышла необходимость настоящего противопожарного водоема. Сергей Николаевич стал вникать, как работает схема инициативного бюджетирования и посильна ли она для односельчан. В первые годы программа предполагала софинансирование населением в размере 20 % от общей стоимости проекта. Сделав предварительные расчеты, староста понял, что сельские жители такие расценки не потянут. Когда же для малых деревень процент софинансирования был снижен до 5, то сделать настоящий противопожарный водоем в поселке наконец-то стало реально возможным. Жители приняли решение войти в эту программу со своим проектом обустройства противопожарного водоема, собрали по одной тысяче рублей с каждого двора. Так в 2021 году в п. Волга был обустроен противопожарный водоем размером 30 на 40 м и глубиной 3 м. Общая стоимость проекта составила 430 тысяч рублей.



«Жители поселка воочию увидели, что руководство республики заинтересовано в улучшении жизни на селе и на эти цели выделяет немалые средства, — говорит староста Волги. – И мы в прошлом году выступили с инициативой наладить в поселке систему водоснабжения. Солидарность в этом вопросе проявили почти все жители. Когда дело дошло до сбора средств, буквально за полтора дня были собраны необходимые для включения в программу 195 тысяч рублей. Не остались в стороне и выходцы из поселка, проживающие в Москве, в Чебоксарах, по первому звонку переводили средства для проведения воды в родовые дома». Проект ремонта системы водоснабжения п. Волга вошел в программу поддержки местных инициатив. Летом этого года подрядчик приступил к работам, общая стоимость которых составила 5 млн рублей. «Лето – сезон поездок и путешествий, и мне часто приходилось по работе бывать в рейсах в это время. В мое отсутствие ход ремонтных работ был под контролем активиста поселка Вячеслава Платонова. Он следил за глубиной прокладки труб, где какой вопрос возникнет — всегда был на подхвате у подрядчика», — рассказывает С.Н. Теников. И вот 4 августа в п. Волга состоялось очередное радостное событие – в дома пришла чистая вода. Староста от лица жителей выразил благодарность индивидуальному предпринимателю А.В. Балалайкину за качественное выполнение работ.



Можно сказать, жители поселка своей активной позицией добились и ремонта здания клуба 1975 года постройки. Этот вопрос староста не раз поднимал и в разговоре с начальником Нижнекумашкинского территориального отдела, и на информднях. Чаяния жителей были услышаны, и в июне начался капитальный ремонт клуба. Для этого из бюджета округа было выделено почти 5,5 млн рублей. В настоящее время ремонтные работы находятся на стадии завершения. Сергей Николаевич говорит, что жители с нетерпением ждут открытия клуба.



Рядом с клубом в п. Волга находится детская площадка. Староста не без гордости отмечает, что она в их поселении одна из лучших. Жители по собственной инициативе её организовали несколько лет назад, установили тогда 3 игровых предмета. «Когда Глава Чувашии Олег Николаев в честь 100-летия республики выделил всем населенным пунктам по 100 тысяч рублей, мы решили их направить на дальнейшее благоустройство детской площадки — закупили ещё качели. Ограждение же соорудили своими силами, — рассказывает Сергей Николаевич. — А дети в поселке есть. Вот уже третий год они вместе с ребятами из соседнего поселка Ульяновское занимают первое место в поселковом турнире по футболу. В этом году предприниматель Николай Адер поощрил их призами».



Недалеко от клуба находится и установленный в 2020 году памятник воинам Великой Отечественной войны. Как отметил староста, памятника воинам в поселке до этого не было. В его обустройстве активное участие приняли Владимир Андреев и Вячеслав Платонов. Ими была установлена плита для основания памятника, а создание самого памятника состоялось благодаря участию в программе инициативного бюджетирования. Составлением списков участников войны занималась библиотекарь Нижнекумашкинской сельской библиотеки Вера Кузнецова.



Рассказал староста и о других делах, касающихся благоустройства поселка. В конце поселка проложен асфальт, в двух местах стоят мусорные контейнеры. Правда, Сергей Николаевич тут же добавил, что хорошо бы установить контейнер и на другом конце деревни. А когда посреди поселка стал проваливаться старый асфальт, этот участок покрыли щебенкой и асфальтной крошкой.



В Волге не думают останавливаться на достигнутом. Насущные проблемы и дальнейшие планы сельчане бурно обсуждают в поселковом чате. Люди поговаривают там и о такой инициативе, как бытовой отвод использованной воды, и об улучшении уличного освещения — установлении светодиодных ламп. Также в дальнейших планах – ходатайствовать перед администрацией округа о капитальном ремонте дороги от трассы до п. Ульяновское, о возобновлении автобусного рейса Шумерля – Волга — Ульяновское. Староста отмечает, что в кризисные годы рейс был упразднен, в последующем так и не восстановлен, и сейчас без транспортного сообщения остались самые незащищенные слои населения — пожилые, одинокие. Особенно в плачевном состоянии находятся жители соседнего поселка Ульяновское. Там даже магазина нет.



«Люди в нашем поселке дружные, отзывчивые, заинтересованные. С такими легко работать. А результат проведенных работ, видимые улучшения вдохновляют нас на новые дела, — говорит напоследок Сергей Теников. — Хочу выразить благодарность от имени всех жителей нашего поселка Главе Чувашии Олегу Николаеву за возможность реализовывать наши инициативы, главе администрации округа Льву Рафинову и начальнику Нижнекумашкинского отдела Валентине Губановой — за внимание к нашим насущным проблемам, за то, что на местном уровне делается все возможное для их решения».

Марина Ветликова.