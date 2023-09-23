Нам очень нужна дорога

Жители, проживающие в районе церкви Серафима Саровского, а также за бывшим пищекомбинатом до территории лесфонда, многие годы обращались в администрацию города по вопросу дорожного покрытия от окраин улиц Заводской, Чехова, Тимирязева, Шевченко со входом на улицу Садовую, вдоль забора садоводческого товарищества «50 лет КАФ».

В районе церкви и школы № 6 находятся несколько садоводческих товариществ, но туда отсутствует элементарная возможность проехать. Более того, дети, обучающиеся в школе № 6, вынуждены ходить вдоль лесфонда по неприспособленной для их возраста местности, приходить в школу грязными и мокрыми, а в зимнее время там вообще не пройти и это опасно для здоровья детей.



Многие годы вопрос оставался без движения, хотя техническая документация на это имелась и периодически архитектурной службой администрации уточнялась. Данная озабоченность жителей города в марте этого года в присутствии главы администрации Шумерли Э.М. Васильева была доведена на личном приеме куратору нашего города, на тот момент министру строительства, архитектуры и ЖКХ республики П.В. Данилову, в настоящее время являющемуся заместителем председателя Кабинета Министров Чувашии. И эта озабоченность им была воспринята достаточно серьезно, были высказаны поддержка и одобрение, также в изыскании возможности отсыпки данного участка для его покрытия в дальнейшем песком и гравием. В связи с этим на приеме у министра П.В. Данилова давалось поручение главе администрации Э.М. Васильеву в апреле-мае с выездом на место окончательно оценить данные работы и подготовить основание под будущую дорогу от окраины ул. Шевченко до входа на ул. Садовую, с учетом согласования от 2022 г. на эти работы Министерства природных ресурсов и экологии республики, которым пересечений границ лесного фонда на территории Шумерлинского лесничества не выявляется, т.к. территория лесничества является федеральной собственностью.



Началом выполнения поручения министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики П.В. Данилова в мае был выезд на данное место главы администрации Э.М. Васильева, а в июне — и.о. начальника управления архитектуры и ЖКХ горадминистрации П.Н. Бажайкина с председателем городского отделения партии «Единая Россия» В.А. Шигашевым. По итогам в июле МУП «БТИ» был выделен трактор, который выровнял местность, а отделом ЖКХ администрации выделялся трактор для выкорчевки пней. Но работы по подготовке данной местности оставались незаконченными вследствие того, что в августе Росреестром Чувашии уточнялась очень значимая поворотная точка, а именно место государственного кадастрового номера (сокращенно ГКН № 94), отображающего расстояние разграничения между лесфондом и изгородью СТ «50 лет КАФ». В сообщении Росреесстра Чувашии расстояние обозначено в 10 метров 89 см, и его поручено зафиксировать установкой на местности бетонного пасынка с обваловкой курганом, что предусмотрено выполнить в сентябре. То есть потребуется еще выкорчевать один пень и выровнять данную площадь под будущую дорогу, и уже после администрации города потребуется направить обращение в адрес Министерства строительства и ЖКХ республики для завоза песка и гравия. Иначе, без обращения в адрес вышестоящего министерства, с этим возможности справиться у администрации нет. Будем надеяться, что начальство свое слово подкрепит делом.



Инициативная группа по обращению в адрес министра строительства и ЖКХ республики: Б. Попов, В. Красильников, А. Архипов, Г. Сазонов.