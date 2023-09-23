Кому быть доверенным лицом сельчан, решит сход

Старосты на селе – значимое звено в системе местного самоуправления с многовековой историей. Узаконен этот институт был при императрице Елизавете, в годы советской власти был забыт и возродился только в середине 1990-х. Сейчас же начинается новый этап.

Уже двадцать лет в нашей стране действует закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». За это время в него не раз вносились изменения и дополнения, продиктованные жизнью. Одним из последних нововведений стало уточнение требований по назначению старост в населенных пунктах.



Вслед за федеральным законом появились свои нормативные правовые акты на местах. Так, 25 августа 2023 года Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа утвердило Положение о старостах сельских населенных пунктов, входящих в состав округа. Согласно документу староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов Шумерлинского муниципального округа по представлению схода граждан на срок полномочий 5 лет и осуществляет свои полномочия на общественных началах. Назначенному на должность старосты вручается удостоверение. Причем старостой может быть назначен не только человек, проживающий в данном населенном пункте, но и совершеннолетний владелец жилья на территории сельского населенного пункта. Также предусмотрена возможность назначения старостой депутата окружного Собрания, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе. Прежде такая возможность отсутствовала. Не назначат старостой чиновника, недееспособного или ограниченно дееспособного человека, а также имеющего непогашенную или неснятую судимость.



Какая же роль отводится сельскому старосте сегодня? Он взаимодействует с органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями округа, с населением по вопросам местного значения в сельском населенном пункте, участвует в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по их результатам обращения и предложения, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления округа. Староста содействует в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, в обнародовании их результатов в своем сельском населенном пункте. Вправе он выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей конкретного населенного пункта. А еще староста ежегодно не позднее 31 марта представляет жителям отчет о результатах своей деятельности за предшествующий год. Если сход граждан даст неудовлетворительную оценку деятельности старосты, то его полномочия могут быть досрочно прекращены.



Что немаловажно, от старосты теперь не отмахнуться, как от надоедливого посетителя. Ему гарантировано материально-техническое, организационное и иное обеспечение деятельности со стороны администрации муниципального округа и муниципальных учреждений, первоочередной порядок приема должностными лицами органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (обязаны принять в течение 5 рабочих дней со дня обращения, а в случае невозможности приема вправе отложить прием на срок, не превышающий 14 рабочих дней, либо поручить прием другому должностному лицу). Имея статус старосты, человек вправе направить письменное обращение в органы местного самоуправления, организации и общественные объединения, расположенные на территории Шумерлинского муниципального округа, по вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий. И ответ ему обязаны дать в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, а на запрос о получении информации, документов и материалов — не позднее 7 дней со дня получения обращения.



Сейчас, как газете сообщили в юридической службе администрации муниципального округа, ведется организационная работа для проведения сходов граждан в каждом селе, деревне или поселке по вопросу выдвижения кандидатуры старосты населенного пункта. Ориентировочно сходы начнутся в первой половине октября.

Наталья Игнатьева.

Из истории

Впервые упоминание о старосте встречается в «Русской правде». В данном документе раскрывается статус холопа – сельского старосты. Причиной тому послужило образование частного землепользования.



Сенатский указ императрицы Елизаветы от 12 октября 1760 г. помимо раскрытия статуса сельского старосты отражал и самостоятельных выбор людей. Можно сказать, что полномочия, дарованные самими гражданами, служили гарантией заинтересованности в развитии населенного пункта.



Укрепление местного самоуправления привело к зарождению губных старост: в их обязанность входило осуществление правосудия. Сельский же староста являлся представителем вотчинной (поместной) администрации. В обязанности ему вменялись как сбор государственных налогов и частновладельческого оброка, так и регулирование поземельных отношений между крестьянами селения.



С отменой крепостного права в 1861 г. сельское самоуправление вводилось повсеместно, были определены функции старосты: созывать и распускать сельский сход, приводить в исполнение решение схода, наблюдать за состоянием дорог, мостов, за сбором налогов, соблюдением крестьянских договоров, за порядком в селе, вести доследственные мероприятия, подвергать административному наказанию и т. д.



В советский период институт сельских старост был фактически мёртв. После распада СССР понятие старосты было возвращено в российское законодательство указом от 26.10.1993 г. № 1760, который утвердил Положение «Об основах организации местного самоуправления в Российской Федерации на период поэтапной конституционной реформы».

Активно возрождаться институт старост в современной России начал с 2010-х годов.



Источник: moluch.ru.