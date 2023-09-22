Фонд «Защитники Отечества» продолжает оказывать помощь

С 1 июня в Чувашии, как и в других регионах России, начал работать филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Центральный офис располагается в Чебоксарах (Московский проспект, д. 3), а в муниципалитетах работают социальные координаторы.

С середины июля закреплен такой специалист за Шумерлей и Шумерлинским муниципальным округом, одновременно курирующий Порецкий округ. Это Анна Солдайкина.

Анна живет и работает в Порецком, а раз в неделю – по пятницам – приезжает в Шумерлю, где практически весь рабочий день ведет прием в кабинете № 101 городской администрации. Именно туда и отправилась газета ближе к полудню 15 сентября.

В кабинете посетителей не было. Впрочем, это не говорит о том, что помощь фонда «Защитники Отечества» людям не нужна. «Чаще приходится общаться по телефону либо выходить активно на дом», — уточняет Анна и показывает журнал учета обращений в доказательство того, что работа ведется.



С июня, со дня образования филиала фонда, туда поступило более 1300 обращений со всей республики, из них более 100 – от поречан и шумерлинцев. Обращения самые разные: кому-то нужно восстановить документы, кому-то — получить удостоверение, льготы или иную меру социальной поддержки, трудоустроиться или переобучиться, кого-то просто надо выслушать.

Стоит напомнить, что социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» не назначают льготы, не выплачивают какие-либо компенсации и не выдают документы. Их задача – помочь ветеранам боевых действий получить причитающие им льготы, социализироваться, проконсультировать членов семьи погибшего воина, сориентировать в дальнейших действиях для получения результата. Одним из направлений работы фонда является вовлечение ветеранов в активную общественную жизнь. «Мы приглашаем их участвовать в уроках мужества в школах, в мероприятиях ветеранских организаций. В ближайшее время в Приволжском федеральном округе планируется провести Кубок «Защитники Отечества», — рассказывает Анна. Обращаются и родственники участников СВО, и сами бойцы – хоть и не категория обслуживания фонда, но им в консультации не отказывают.



Когда к Анне приходит на прием человек, она заполняет анкету и составляет индивидуальный план сопровождения. Если возможно решить вопрос сразу, то Анна берет телефон и звонит в нужную организацию. Конечно, бывает и так, что решение не получается найти быстро, особенно если нужно послать запрос в военную часть.



Как это происходит на деле? А вот как. Обращается участник СВО – он уже демобилизован, статус у него есть, а оформить ветеранское удостоверение не получается. Анна разбирается в ситуации, связывается с военной частью для запроса нужных сведений, консультирует ветерана, что ему после получения удостоверения следует обратиться в Социальный фонд за ЕДВ и в отдел соцзащиты за определенными льготами. Или другой пример: звонит пожилая женщина, мать мобилизованного – нужны дрова для обогрева избы. Специалист связывается с координационным центром, созданным на базе Центра соцобслуживания населения, уточняет нюансы, и теперь матери бойца остается написать заявление в адрес районной администрации. «Особенно дезориентированы и эмоционально не готовы к хождению по инстанциям семьи погибших воинов. А совсем молодые ребята в силу возраста вообще мало что знают о положенных им льготах и правах», — поясняет специалист.



Иногда требуется юридическая помощь. Её оказывают адвокаты, закрепленные за каждым муниципалитетом в рамках программы бесплатной юридической помощи. Ветераны боевых действий, члены семей погибших воинов могут обратиться к ним напрямую, так как имеют на это законное право, либо при посредничестве социального координатора. Помимо этого, в чувашском филиале фонда есть медицинские психологи, ведут прием привлекаемые специалисты Социального фонда, медико-социальной экспертизы, службы занятости, на прием к которым координатор запишет обратившегося человека.

Обратиться за консультацией или записаться на личный прием к социальному координатору госфонда «Защитники Отечества» шумерлинцы могут по телефону 8-906-381-71-69.

Наталья Игнатьева.