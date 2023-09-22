Фестиваль ГТО выявил уровень физической подготовки школьников

22 сентября на стадионе Спортивной школы им. В.Н. Ярды состоялся первый этап осеннего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся средних общеобразовательных школ Шумерлинского муниципального округа. Проверить свой уровень физической подготовленности заявились команды: «Алгашинская СОШ», «Шумерлинская СОШ», «Егоркинская СОШ», Юманайская СОШ» и «Ходарская СОШ». Фестиваль торжественно открыл заведующий сектором физической культуры, спорта и молодежной политики Николай Чангайкин. Он обозначил, что комплекс ГТО направлен на то, что человек должен быть готов трудиться, а в случае необходимости и оборонять Родину, а для этого нужно обладать крепким здоровьем.

Далее со словами приветствия и поздравления выступила директор спортивной школы им. В. Ярды, руководитель центра тестирования и главный судья соревнований Алина Семенова. Она объяснила всем, что спортивные мероприятия помогают в жизни преодолевать самые трудные моменты и пожелала всем удачных выступлений.

В программу осеннего фестиваля вошли поднимание туловища из положения лежа на спине, бег на 60 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине. Все участники соревнований были распределены по «постам», где справедливые судьи — учителя физической культуры и тренера-преподаватели Надежда Федорова, Геннадий Улисов, Галина Пикова, Андрей Спиркин, Юрий Жугин, Павел Селезнев, Наталья Кузьмина — принимали нормативы ГТО.

По итогам первого этапа фестиваля в личном первенстве среди мальчиков и девочек 2011—2012 гг.р. 1-е места заняли Алевтина Калязина и Иван Петров; 2-е места — Анастасия Ефимова и Святослав Гвоздеров; 3-и места — Юлия Унегерова и Кирилл Петров.

Среди юношей и девушек 2006—2009 гг.р. 1-е места заняли Татьяна Абрамова и Руслан Машанов; 2-е места — Анна Федорова и Алексей Улисов; 3-и места — Анастасия Ерепова и Александр Улисов.

В командном первенстве в возрастной группе 2011—2012 гг.р. в упорной борьбе на самый высший пьедестал почета поднялась команда обучающихся Ходарской школы. 2-е место заняла команда Алгашинской школы, 3-е место — Юманайской школы.

В возрастной группе 2006—2009 гг.р. не было равных команде Юманайской школы, на 2-м месте были представители Егоркинской школы, а 3-е место заняла команда Ходарской школы.

Все призеры и победители осеннего фестиваля ГТО были награждены грамотами администрации Шумерлинского муниципального округа. А участники соревнований и болельщики получили огромный заряд бодрости и желания достигать высоких целей.

Н. Чангайкин, зав. сектором физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского МО.