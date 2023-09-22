Фестиваль «Асам»: в предвкушении республиканского этапа

Приближается республиканский этап фестиваля школьных театров «Асам». Муниципальный этап этого масштабного события проходил весной с просмотром спектаклей в городах и округах Чувашии. Школьники тогда продемонстрировали высокое актерское мастерство и порадовали зрителей различными постановками, большинство из которых были связаны с любовью к родному краю, с патриотизмом…

Согласно положению сентябрь и октябрь отводятся на подготовку победителей муниципального этапа к региональному, а уже в ноябре будет проходить республиканский этап. Подготовка к нему уже началась.



На заседании оргкомитета фестиваля, состоявшемся в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер», были обсуждены перспективы дальнейшего развития школьных театров. Как отметила депутат Госдумы Алла Салаева, в прошлом году на уровне Минпросвещения России была поставлена задача открыть в каждой школе театральную студию. «Мы в этом плане пошли дальше — театры на базе образовательных школ открыты с помощью ведущих театров республики, к работе с ребятами подключились профессиональные артисты», — подытожила куратор фестиваля.



Напомним, что победителями муниципального этапа в Шумерле стали юные артисты школы № 1 с постановкой «Пазлы». Из Шумеринского муниципального округа в республиканский этап прошли юные артисты Юманайской школы им. С.М. Архипова с театральной постановкой сказки «Каша из топора». Желаем им успешной подготовки и достойного выступления на подмостках республиканских театров.

Татьяна Александрова.

Алла Салаева, депутат Госдумы, куратор фестиваля «Асам»:

«Мне гордо от того, что команда, которая была задействована в этой масштабной работе, проявила неформальный подход по созданию и открытию школьных театров. С большим желанием подключились директора наших ведущих театров — именно они являлись главными членами жюри, оценивающими постановки во всех уголках Чувашии. Следующим этапом будет уже профориентация. Потому что дети хотят играть в театрах, а театры видят талантливых ребят, которым, возможно, сделают предложение в виде стипендий, дополнительного обучения, мастер-классов».