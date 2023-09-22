Продолжается реконструкция тепловых сетей в малых городах Чувашии

В осенне-зимний отопительный сезон возобновится поставка тепла и горячей воды в дома Шумерли, Алатыря и Козловки. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимир Максимов во время прямого эфира в соцсетях, организованного Центром управления регионом Чувашии.

Сейчас, продолжил спикер трансляции, в этих городах идет масштабное обновление сетей тепло– и водоснабжения, модернизируются восемь котельных – 2 в Алатыре и 6 в Шумерле. Причем там, где не получится завершить модернизацию к началу сезона, на время подключат старые котельные, а затем, по мере готовности, в работу введут новые.

«Сети исторических городов давно системно не реконструировались, республике приходилось помогать населенным пунктам погашать задолженность, возникающую из-за теплопотерь», – так объяснил Владимир Максимов необходимость модернизации. Вслед за малыми городами, сообщил он, планируется реконструкция и в других населенных пунктах. Кроме того, в Чувашии действует программа, по которой республика компенсирует собственникам квартир в многоквартирных домах переход на индивидуальное отопление.

В ожидании отопительного сезона и в остальных муниципалитетах республики: паспорта готовности оформлены более чем у 98% многоквартирных домов. Вот-вот догонят лидеров Мариинско-Посадский округ и Чебоксары.

В формате «вопрос-ответ» в прямом эфире обсудили и другие темы, волнующие интернет-пользователей. К примеру, руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков напомнил: начала отопительного сезона стоит ожидать в начале октября, тепло подадут тогда, когда среднесуточная температура не выше +8 градусов продержится в течение пяти дней.

Напомним, что вопросы ЖКХ традиционно входят в ТОП-5 самых часто обсуждаемых тем жителей республики в социальных сетях. Только за последние дни в социальных сетях зафиксировано более 50 сообщений по теме подготовки к отопительному сезону.

чувашинформ.рф