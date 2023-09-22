Жители Чувашии смогут разоблачать недостоверную информацию в сети

Недостоверная информация, фейки, вбросы – от всего этого можно обезопасить себя при помощи фактчекингового сервиса «Лапша Медиа». Теперь площадка открыта для всех желающих.

В чем опасность?

Каждый день мы сталкиваемся с потоком информации. Она может быть противоречивой, пугающей, абсурдной. И даже если на первый взгляд кажется, что это никаким образом не сказывается на каждом из нас, это далеко не так. Фейки сеют панику, заставляют людей совершать необдуманные поступки, терять деньги. Поэтому необходимо с ними бороться. Тем более количество фейков только растет: по прогнозам, в 2023 году их будет опубликовано более 12,5 млн.

Как это сделать?

Доверять информации из официальных источников, проверять и перепроверять данные. Рассказывать о вбросах своему окружению и не только. Поделиться разоблачением фейка сможет каждый на фактчекинговом сервисе «Лапша Медиа».

На протяжении последних лет здесь выходят разборы недостоверной информации на основе экспертных заключений, официальных документов, научных исследований и не только.

Чтобы стать автором, загрузите разбор фейка, подкрепив его источниками. Подробную инструкцию можно найти по ссылке https://lapsha.media/stati/kak-stat-avtorom-lapsha-media-instrukcija/

И кстати, начинающим журналистам и блогерам публикации на сайте «Лапша Медиа» под собственным авторством помогут набрать больше статей для портфолио, заявить о себе на федеральной площадке. А у более опытных авторов есть возможность делиться экспертным мнением с миллионной аудиторией.

чувашинформ.рф