Дистанционное электронное голосование в Чувашии прошло успешно

В нашей республике ДЭГ было применено впервые, всего же в прошедшие выборы его испытали 25 регионов страны. В Чувашии 2714 жителей (15% избирателей) воспользовались этой возможностью, чтобы отдать свой голос за муниципальных депутатов. Они узнали о новом способе голосования из СМИ и заранее подали заявки через сервис «Госуслуги».

Показатели явки на ДЭГ в Чувашии оказались самыми высокими среди всех регионов, где использовалось дистанционное голосование. Весь процесс выборов активно освещался республиканскими СМИ, Штаб общественного наблюдения предоставлял всю необходимую информацию, за процессом голосования следили мобильные группы и наблюдатели. Нарушений не зафиксировано. Выборы прошли успешно, и избранные представители уже начали свою работу на благо жителей республики.

Сегодня все чаще говорят о том, что ДЭГ представляет собой современный и удобный способ голосования, что логично в условиях всеобщей цифровизации. Он удобен как для избирателей, так и для организаторов, снижая затраты на проведение выборов, считается более надежной системой, так как меньше подвержен человеческим ошибкам.

Хотя критики электронного голосования подчеркивают возможность технических сбоев и вмешательства хакеров, это рассматривается как гипотетические риски, которые можно смягчить с помощью технологий, таких как блокчейн и распределенный доступ к информации, отмечает председатель правления Ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики» Владимир Лидерман.

Все больше избирателей осознают удобство электронного голосования, и, несомненно, с каждыми последующими выборами его популярность будет только расти.

чувашинформ.рф