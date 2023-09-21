Очередной прием тестовых испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» прошел в городе Шумерля. Сегодня, 21 сентября, на стадионе «Труд» испытывали свои физические возможности сотрудники структурного подразделения города Шумерля БУ ЧР «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Минздрава Чувашии в таких тестовых испытаниях как поднимании туловища из положения лежа на спине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, гибкости, подтягивании из виса на высокой перекладине и беге на 60 метров.

Наряду с подрастающим поколением все больше и больше трудовых коллективов города Шумерля вливаются в движение ВФСК «Готов к труду и обороне».







