Шумерля и Шумерлинский МО готовы к отопительному сезону

Такую информацию публикует Госжилиспекция Чувашии. В целях контроля за своевременной подготовкой жилищного фонда Чувашской Республики к осенне-зимней эксплуатации Госжилинспекция Чувашии в соответствии с разработанным графиком совместно с органами прокуратуры с июня по сентябрь месяцы текущего года проведены совместные контрольно-надзорные мероприятия.

По состоянию на 15 сентября 2023 года регламентные работы по подготовке к отопительному сезону 2023/24 года выполнены и оформлены паспорта готовности в полном объеме в Алатырском, Аликовском, Батыревском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Козловском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Моргаушском, Порецком, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском, Шемуршинском, Шумерлинском, Ядринском, Яльчикском, Янтиковском муниципальных округах, а также в городах Алатырь, Канаш, Новочебоксарск и Шумерля.

В Мариинско-Посадском муниципальном округе оформлены паспорта готовности по 111 многоквартирным домам из 119, что составляет 93,3 %. В городе Чебоксары паспорта готовности оформлены по 1786 многоквартирным домам из 1859, что составляет 96,1 %. Мероприятия по проверке за подготовкой к отопительному сезону 2023/2024 годов жилищного фонда Чувашской Республики, а также по контролю за соблюдением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда будут продолжены.

То есть все многоквартирные дома готовы начать получать тепловую энергию в любой момент. Другой вопрос — будут ли завершены в срок работы по прокладке сетей для поставки тепла в наши дома? Очень хочется в это верить. Погода пока на нашей стороне.