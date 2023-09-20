Рабочую группу Единого информационного дня в Шумерле возглавил глава Минстроя Чувашии Михаил Коледа

Встреча с населением в рамках Единого информационного дня состоялась в стенах Шумерлинского межтерриториального медицинского центра. В состав рабочей группы под руководством министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Михаила Коледы вошли депутат Государственного Совета Чувашии Сергей Мельников, глава города Сергей Яргунин, глава администрации Эдуард Васильев.

Членами информгруппы и представителями организаций и учреждений города до собравшихся доведена исчерпывающая информация по каждому пункту повестки дня.

Особый интерес у шумерлинцев вызвала тема подготовки города к отопительному сезону. Как известно, глобальная реконструкция тепловых сетей, проводимая в городе с весны, вызывает много вопросов и нареканий. «Всё идет по плану, хотя не без проблем,- констатировали министр и глава администрации. – Поставленные задачи будут выполнены и в отопительный сезон город вступит в намеченные сроки».

На все интересующие шумерлинцев вопросы даны ответы, проблемные моменты взяты на контроль.







