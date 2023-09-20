Прием заявлений на получение выплаты на первоначальный взнос по ипотеке от участников СВО будет продолжен

В настоящее время прием заявлений от жителей Чувашии на получение единовременной выплаты в размере до 20% на первоначальный взнос по ипотеке прекращен, так как количество желающих превысило выделенные на это средства. Но при одобрении Правительством Чувашии проекта постановления участники СВО смогут также обращаться в администрации городских и муниципальных округов за такими выплатами.

Соответствующий проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики вынесен на общественное обсуждение. Напомним, согласно ранее принятому Главой Чувашии Олегом Николаевым решению участники СВО и их семьи в Чувашии имеют право без очереди получить единовременные выплаты.

На сегодня этой мерой поддержки воспользовался (получил сертификат) 21 участник СВО, реализовали их 7 человек.

Кроме того, согласно предлагаемым изменениям в данной программе жилье должно приобретаться только у застройщиков, так как покупка по уступке прав требования (вторичный рынок) влечет повышение стоимости недвижимости.

Справочно:

Ипотечная программа в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2024 годы предполагает предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на оплату первоначального взноса в размере 20 % при получении ипотечного жилищного кредита. Одно из главных условий участия в программе – ее участники должны состоять на учете в администрации муниципалитета в качестве нуждающихся в жилых помещениях и соответствовать утвержденным постановлением критериям.

С 2021 года в рамках программы жилищные условия улучшили 747 семей или более 2,8 тыс. жителей республики. До конца 2024 года единовременные выплаты получат еще порядка 250 семей.

Минстрой Чувашии.