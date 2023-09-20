Осужден к 7 годам лишения свободы

Шумерлинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно приобрел и хранил у себя дома марихуану, маковую солому, коноплю, а также наркотическое средство производное N-метилэфедрона, в крупном размере. В квартире, в которой проживал сам, он создал условия для систематического потребления наркотических средств и неоднократно предоставлял её наркозависимым людям для потребления наркотических средств.



При назначении наказания подсудимому суд учитывал по каждому из преступлений личность виновного, характер, степень общественной опасности и тяжесть совершенных преступлений, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства. В действиях подсудимого имелся рецидив преступлений, так как по предыдущим приговорам, по которым он отбывал наказание в виде лишения свободы, судимости не сняты и не погашены.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.



Пресс-служба Шумерлинского райсуда.