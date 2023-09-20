На выставке «Россия» сыграют свадьбу по чувашским традициям

Чувашская Республика готовит свою программу к Международной выставке-форуму «Россия». На 1 декабря уже запланирован День региона, в рамках которого проведут настоящую свадьбу по всем чувашским традициям. Праздник отметят в национальных нарядах, с народными танцами и песнями. Трогательный обычай плача невесты тоже будет соблюдён.

В экспозиции республики представят её достижения и потенциал в различных отраслях: машиностроении, электротехнике, производстве и переработке хмеля и других.

Приходить на выставку всех приглашает жительница республики — вице-чемпионка по лыжному фристайлу, участница Олимпийских игр и многократная чемпионка России Лана Прусакова. Она записала видео, в котором рассказывает о Чебоксарах — городе, где родилась и живёт. Чемпионка призналась, что Чебоксары — её любимый город, потому что с ним связано много тёплых воспоминаний. Одно из них — концерт, посвящённый Дню города, куда спортсменка пришла с друзьями.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Источник: russia.ru.