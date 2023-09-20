Лучшая деревня Красноармейского округа получит 3 миллиона рублей

О намерениях организовать соответствующий конкурс заявил глава муниципального округа Павел Семенов во время прямого эфира в соцсетях, организованного Центром управления регионом Чувашской Республики.

«Лучшая деревня получит три миллиона рублей, обладатель второго места – два, третьего – миллион, – рассказал Павел Семенов. – В Красноармейском округе 89 деревень, и все они могут принять участие в конкурсе. Не исключаю, что часть денег победители направят на софинансирование по программе инициативного бюджетирования».

В администрации округа пока работают над положением будущего конкурса, отметил спикер трансляции, но уже понятны основные критерии: среди них количество проектов инициативного бюджетирования, участие в спортивных соревнованиях, культурных мероприятиях, субботниках и благоустройстве территории.

В прямом эфире подробно обсудили реализацию в Красноармейском округе программы инициативного бюджетирования: в этом году планируется подать заявок на 180 миллионов. Чаще всего людей интересуют ремонт дорог, водопровода, пожарных водоемов и благоустройство территорий.

Также пользователи спрашивали спикера о том, будет ли отремонтирована в деревне Яманаки «плотина» (один из вариантов – ее восстановление в рамках программы инициативного бюджетирования), будет ли построен до зимы мост через реку Большая Шатьма в деревне Голов (определен подрядчик, и скоро с ним подпишут контракт). Прозвучали в эфире и другие вопросы – на те из них, на которые не прозвучало ответа во время трансляции, ответы будут подготовлены позже при участии ЦУР Чувашии.

чувашинформ.рф