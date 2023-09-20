В Шумерлинском округе прошел очередной единый информдень

Сегодня в Юманайском и Нижнекумашкинском сельских поселениях, как и по всей Чувашии, состоялся Единый информационный день. Главными темами были кибербезопасность и защита от телефонных мошенников, предварительные итоги уборочных работ, господдержка сельхозтоваропроизводителей, крестьянско-фермерских хозяйств и самозанятых, подготовка к отопительному сезону.

Первая встреча с населением состоялась в Нижнекумашкинском сельском клубе. Жители подняли вопросы, связанные с отсутствием врача на селе, с необходимостью более активной профориентационной работы со старшеклассниками, чтобы они выбирали востребованные профессии. Было отмечено, что такая работа уже ведется, тем более, что в округе очень мало выпускников и с каждым можно переговорить отдельно. Но, к сожалению, в большинстве своем ребята не хотят учиться по целевому направлению, чтобы в будущем быть свободными в выборе места жительства и работы.

Бурную реакцию населения вызвала информация об увеличении случаев различного рода мошенничества. На этой теме остановились и начальник финотдела администрации Шумерлинского МО Надежда Петрова, и зам. главы администрации округа — начальник отдела с/х и экологии Андрей Мостайкин. Было отмечено, что по данным МВД по Чувашской Республике, по итогам прошлого года каждое четвертое преступление в стране совершено с использованием IT-технологий. Ущерб, причиненный людям, превысил 91 млрд. рублей. В Чувашии по итогам 8 месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий выросло на 28 % — до 2935. Ущерб, нанесенный жителям республики, составил 567,5 млн рублей против 331,1 млн рублей годом ранее.

Члены информгруппы призвали сельчан быть предельно внимательными, перепроверять так называемые просьбы о переводе денежных средств и не наломать дров. А собравшиеся искренне возмутились — бдительность, конечно, должна быть у всех, но почему не уделяется достаточно внимания защите персональных данных, обеспечению безопасности?

Нельзя ли как-то организовать продажу газовых баллонов — звучал следующий вопрос. Это облегчило бы быт сельчан в некоторых моментах. Член информгруппы, мастер аварийно-диспетчерской службы филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары» в Шумерле Александр Илларионов, отметил, что этот вопрос можно предложить на рассмотрение. Он также рассказал присутствовавшим о мерах безопасности при использовании газа в быту.

В Волге, где состоялась вторая встреча, народу было немного. Людей беспокоило отсутствие автобусного рейса по маршруту Шумерля — Волга — Ульяновское, вопросы уличного освещения и др. Было видно, что руководство поселения и активисты поселка привыкли действовать сообща и готовы и дальше работать по улучшению условий проживания.

В едином информационном дне также принял участие медиацентр Шумерлинской школы «Росток». Юные журналисты взяли интервью у начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации округа Андрея Мостайкина. Отвечая на вопросы, он отметил, что уборка зерновых культур в районе завершена полностью и с рекордным урожаем. Собрано 16 тыс. тонн зерна, что почти в 2 раза больше, чем предусмотрено планом. Урожайность тоже рекордная — 30 ц/га. Аграрии достойных самых лучших слов.

Т. Александрова.







