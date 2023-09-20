В Шумерле появился мобильный детский телецентр

С 1 сентября в городе реализуется проект «Создание мобильного молодёжного телецентра «Прожектор», ставший победителем конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества некоммерческим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики в 2023 году. В апреле благотворительный фонд «Творчество детям», при котором существует студия «Прожектор», направил заявку на конкурс грантов, и получил 1 миллион рублей на приобретение автомобиля.



Студия детского телевидения «Прожектор» имеет большой опыт работы в создании видеосюжетов и программ. Ребята давно вышли за рамки города и создавали сюжеты в Ядрине, Чебоксарах, Шумерлинском муниципальном округе. Для более плодотворной работы детям необходимо выезжать в творческие командировки, и данный вопрос поможет решить создание именно мобильного телецентра «Прожектор». Автомобиль, оборудованный специальной техникой для видеосъемки, поможет детям легко отправляться в творческие командировки за пределы муниципалитета, а также, при необходимости, за пределы Чувашской Республики.



И уже 16 сентября юные журналисты отправились в своё первое путешествие. Ребята посетили мемориал «Сурский оборонительный рубеж» в селе Байгулово, в Козловке посетили дом-музей Н.И. Лобачевского. Скоро начинающие медийщики выпустят свой первый образовательный сюжет.



Ю. Жданович, руководитель проекта.

Ксения Зубрилина:

«Теперь перед нами открыты все возможности! Мы с нашей командой журналистов можем отправиться в любую точку Чувашской Республики. Думаю, теперь мы сможем не только просто заполнить свою книгу путешественника, а создать видеокнигу путешественника по Чувашии».



Алексей Пугачев:

«Нашему медиацентру «Прожектор» 7 лет, поэтому в городе Шумерле уже не осталось мест, где бы ни побывали наши видеокамеры. Пора открывать для молодёжи новые горизонты и тайные места Чувашии. Я уверен, что у нас это получится».



Александр Сливницын:

«Путешествия — это всегда новые открытия, а если вы ещё и журналист, то это не только ваши открытия, но и ваших зрителей. Думаю, мы сможем за этот учебный год отрыть для наших зрителей новую, ещё неизвестную Чувашию».



Наталья Сорокина:

«Впереди у нас много работы. Мы уже составили план поездок, хочется сделать его ярким и интересным не только для участников экспедиции, но и для тех, кто будет следить за нашими сюжетами. Сценарии программ должны быть насыщенными, будем стараться, ведь теперь перед нами стоят очень ответственные задачи».