В Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева проходит просветительская акция «Поделись своим знанием»

19 сентября ректор Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева провел просветительскую лекцию «История моего успеха» для студентов факультета истории, управления, права и филологии в рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием». Акция проходит в рамках трека Знание.Лекторий Российского общества «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации.

Игорь Кожанов – российский учёный-педагог, организатор образования, ректор ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доктор педагогических наук, доцент, поделился со студентами историей своей карьеры, секретами тайм менеджмента и личными способами борьбы со стрессом.

«Сегодня я делюсь с вами историей своего профессионального пути и некоторыми советами, которые помогли мне эффективно формировать режим жизни. Возможно, что-то из этого поможет и вам. По моему мнению, в жизни важно уметь держать баланс между рабочей и личной жизнью, чтобы гармонично развиваться и идти к своим целям и мечтам. Считаю, что важным фактором является умение совмещать работу и отдых. Например, хорошо отдохнуть помогает смена деятельности или хобби. Можно найти себе какое-то увлечение, которое будет помогать вам отвлекаться от рутинных рабочих задач. Также советую стараться успевать рабочие и учебные дела завершать в рабочее время и оставлять время на личное. Это поможет оптимизировать режим дня, чтобы успевать развивать различные сферы жизни. Надеюсь, эти советы, основанные на моем опыте, помогут вам» — отметил Игорь Владимирович.

Всероссийская просветительская акция «Поделись своим знанием» проходит уже в четвертый раз. В рамках акции лекторы делятся своими знаниями со школьниками и студентами по всей стране. Круг тем для обсуждения очень широк: здоровье и спорт, добровольчество и благотворительность, карьера и развитие гибких навыков, культура и искусство, научный прогресс, экология, современные технологии, медиа и маркетинг, история и патриотизм. Ребята получают от лекторов и новые знания, и честные ответы на свои вопросы о будущем и перспективах развития России.

Чтобы выступить лектором или предоставить площадку для просветительской акции «Поделись своим знанием», нужно до 29 сентября зарегистрироваться на сайте Общества «Знание», где специально для акции разработан электронный личный кабинет.

Образовательным партнером четвертой акции «Поделись своим знанием» выступила Edutoria – образовательная платформа от Сбера. В числе партнеров проекты платформы «Россия — страна возможностей» («ТопБЛОГ», «Флагманы образования», «Другое дело», «Начни игру», Клуб Лидеров России «Эльбрус», Всероссийский студенческий проект «Твой Ход»), Сторонники «Единой России», Ассоциация волонтерских центров, АНО «Центр развития культурных инициатив» (арт-кластер «Таврида»), ВОД «Волонтеры Победы», Ассоциация Развития Финансовой Грамотности, Российский красный крест, Ростелеком.

Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием» стартовала в 2021 году и проводилась уже трижды. За это время было организовано свыше 20 000 лекций, зарегистрировано более 20 000 площадок, 20 000 лекторов и 500 000 слушателей.