Будущие выпускники реализуют Комплекс ГТО

В течении двух последних недель воспитанники подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений города Шумерля стали участниками ВФСК «Готов к труду и обороне». Дошколята с высокой самоотдачей старались показать свои физические возможности в сдаче тестовых испытаний Комплекса ГТО.

Сегодня, 20 сентября, уже будущие выпускники общеобразовательных учреждений (9 и 11 классы) «приняли эстафетную палочку» у дошколят по сдаче нормативов Комплекса ГТО. Учащиеся приняли участие во втором этапе сдачи нормативов Комплекса (беговые виды), первый этап которого ребята прошли в мае текущего года.







