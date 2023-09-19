Чувашии выделено 130 миллионов рублей из федерального бюджета для создания глэмпингов

Документ о выделении средств из федерального бюджета на строительство мест для отдыха с комфортными условиями проживания в палатках или домиках подписан Председателем Правительства страны Михаилом Мишустиным. 7 из 11 заявок от Чувашии прошли конкурсный отбор.

Новые места отдыха в Чувашии планируют создать в течение двух ближайших лет в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По информации Минэкономразвития Чувашии, глэмпинги обустроят на территориях оздоровительно-спортивной туристической базы отдыха «Птичий полет» и базы отдыха АВАН, в этнокомплексе «Ясна», на базе отдыха «ОАЗИС» на территории санатория «Волга» и базы отдыха и туризма «Хӑна ҫурчӗ», а также в Канашском муниципальном округе, где будет создан экологический гостиничный комплекс «Малинка 7/12».

чувашинформ.рф