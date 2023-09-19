В соответствии с целями Национального проекта «Жилье и городская среда» 6 сентября 2023 года стартовал Всероссийский конкурс детей и молодёжи «Юный Управдом — созидатель благоприятной среды проживания» (далее — Конкурс), направленный на выявление, сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, принимающих активное участие в управлении своим домом, придомовой территорией, микрорайоном, школой, а также в создании проектов формирования доступной, благоприятной, комфортной и безопасной среды проживания в муниципальных образованиях Российской Федерации.



Соорганизаторами Конкурса выступили: Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре; некоммерческое партнерство «Центр инноваций муниципальных образований»; Союз российских городов; федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет управления»; закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр муниципальной экономики».

Цель Конкурса — развитие гражданской активности детей и молодёжи и создание возможности их участия в формировании доступной, благоприятной, комфортной и безопасной среды проживания в муниципальных образованиях Российской Федерации.

Участниками Конкурса могут стать дети и молодые граждане в трёх возрастных категориях:

10-13 лет — категория «Домовёнок»;

14-17 лет — категория «Юный управдом»;

18-25 лет — категория «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством». Конкурс проводится в два этапа: заочный этап — в сентябре-ноябре 2023 года;

очный этап (итоговые мероприятия Конкурса) — проводятся с 14 по 16 декабря 2023 года в городе Москве в рамках мероприятий соорганизаторов и партнёров Конкурса.

С подробной информацией о Конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте https: //konkurs-upravdom.ru.