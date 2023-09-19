Почти на тысячу увеличилось количество бюджетных мест в Чувашии

Всего прием абитуриентов на 2023—2024 учебный год ведется в 23 профессиональных образовательных организациях и 12 ВУЗах в Чувашии. Количество выделенных бюджетных мест для приема на первый курс в сравнении с прошлым учебным годом увеличилось на 912 и составляет 11 522, в том числе 4 346 – в ВУЗах, 7 176 — в техникумах и колледжах.

Наиболее востребованными у абитуриентов стали Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета (7,9 чел. на 1 бюджетное место), ЧГУ им. И.Н. Ульянова (7,5 чел.), Чувашский ГАУ (6,9 чел.), ЧГПУ им. И.Я Яковлева (6 чел.), среди техникумов и колледжей - Чебоксарский электромеханический колледж (5,4 чел.), Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства (4,7 чел.), Чебоксарский экономико-технологический колледж (4,4 чел.), Чебоксарский медицинский колледж (4 чел.), Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского (3,8 чел.).

При этом министр образования Чувашской Республики Дмитрий Захаров сообщил, что конкурс в техникумы и колледжи в отдаленных муниципальных образованиях (Алатырь, Батырево, Вурнары, Мариинский-Посад, Цивильск, Шумерля, Ядрин) составляет 0,8 чел. на 1 бюджетное место. Всего было подано 1 298 заявлений.

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр финансов Михаил Ноздряков:

Мы бюджетные места выделяем, а конкурс – 0,8 человека на место. Это значит, что там либо страдает качество образования, либо специальности невостребованные. Главой республики Вам поручено проработать перечень специальностей, неактуальные — закрыть, ввести новые, нужные на рынке труда. Необходимо усилить работу с муниципалитетами и исполнительные органы по отраслевому принципу должны оказывать содействие образовательным организациям в наборе студентов на целевое обучение.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики