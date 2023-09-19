Дорожный и коммунальный вопросы: как быстро реагируют власти Чувашии на проблемы жителей?

Сегодня то время, когда для решения проблем в доме, дворе или районе жителям республики вовсе не обязательно обивать пороги нужной инстанции. Достаточно оставить сообщение в госпаблике — официальном сообществе госорганизации в социальных сетях.

Скорость реакции властей на подобные сообщения порой впечатляет! Например, в одном из пабликов поселка Ибреси появилось сообщение о том, что рядом со стадионом «Спартак» по улице Илларионова установили дорожный знак «Пешеходный переход», а вот «зебру» так и не нарисовали. По словам местных, водители на знак особого внимания не обращают и даже не думают сбавлять скорость. «Это при том, что через дорогу в этом месте часто ходят дети, которые посещают спортивные секции», — сетуют ибресинцы. По их мнению, бело-жёлтая разметка на асфальте сподвигла бы автолюбителей соблюдать правила ПДД. С этим доводом согласились в региональном Минтрансе. Под постом в сообществе специалисты ведомства ответили, что разметка на улице Илларионова появится до конца сентября. Но медлить с этим не стали. Сегодня ибресинцы уже переходят дорогу по зебре.

Жители Алатыря тоже весьма активны в социальных сетях. Горожане не стесняются заявлять о проблемах в госпабликах. Так, на днях люди пожаловались, что рядом с пятиэтажкой на улице Жуковского канализационный люк со дня на день уйдет под землю. «Учитывая, что во дворе плохое освещение, в колодец могут провалиться и автомобили, и прохожие», — сообщили о проблеме неравнодушные алатырцы. В администрации города отреагировали на сигнал: поврежденную часть конструкции забетонировали, сам люк обновили и обнесли опасное место сигнальной лентой.

чувашинформ.рф