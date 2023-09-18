Физическая активность как профилактика болезни Альцгеймера

Важной целью развития Российской Федерации является сохранения населения — увеличение продолжительности жизни до 78 лет в период до 2030 года. Для достижения этой цели был разработан федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Каждому человеку, достигшему 65 лет и более, хочется быть здоровым и активным. Однако, у некоторых людей сначала снижается память, затем постепенно развивается слабоумие (деменция), в результате, переходящее в необратимое прогрессирующее расстройство головного мозга — болезнь Альцгеймера.

Основными причинами развития болезни Альцгеймера, считается возраст и генетическая предрасположенность, а также определённые факторы окружающей среды.

Физическая активность является профилактикой болезни Альцгеймера. И заключается она в регулярности физических упражнений, которые способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера на 50 процентов. Более того, она ведет к замедлению дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания.

Физическая активность защищает не только от болезни Альцгеймера, но и от других типов деменции: стимулирует способность мозга поддерживать старые нейронные связи и создавать новые, помогает мозгу не только сохранить кровоток, но и увеличивать количество химических веществ (нейромедиаторов), которые защищают мозг, накачивает мышцы и укрепляет суставы, контролирует полноценный сон, умение справляться со стрессом, а также регулярную умственную деятельность и социальную активность.

Рекомендуемая физическая активность для пожилых людей 65 лет и старше:

Уделять не менее 150 минут в неделю занятиям физическим упражнениям средней интенсивности, или, не менее, 75 минут в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности, или аналогичной физической активности средней и высокой интенсивности.

Каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут.

Люди этой возрастной категории с проблемами суставов должны выполнять упражнения на равновесие, предотвращающие риск падений, 3 или более дней в неделю.

Силовым упражнениям, где задействованы основные группы мышц, следует посвящать 2 или более дней в неделю.

Если пожилые люди по состоянию своего здоровья не могут выполнять рекомендуемый объем физической активности, то они должны заниматься физическими упражнениями с учетом своих физических возможностей и состояния здоровья.

Даже умеренное количество физической активности может помочь замедлить прогрессирование одной из самых страшных болезней старения.

Помните, что 1 из 3 случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить через изменения образа жизни.

Г. Тюрина, врач по медицинской профилактике республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.