Стартовал V сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

15 сентября открылся прием заявок на участие в юбилейном V сезоне фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Принять участие в Фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.

Заявки для участия в региональном отборочном этапе направляются через сайт Фестиваля театральноеприволжье.рф (кнопка «Подать заявку»). Просмотр и оценку всех театральных постановок будет проводить региональное экспертное жюри из числа театральных деятелей, лидеров общественного мнения в сфере культуры, представителей региональных отделений Союза театральных деятелей РФ и других общественных организаций культурной направленности.

В финал проекта выйдут 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения победителей и лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты») и доступны для свободного просмотра.

Победители и лауреаты Фестиваля будут определены в следующих номинациях:

«Лучший молодежный спектакль»,

«Лучший детский спектакль»,

«Лучшая режиссерская работа»,

«Лучшее музыкальное оформление»,

«Лучшее художественное оформление»,

«Лучшая мужская роль»,

«Лучшая женская роль».

Победители Фестиваля в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля. Кроме того, лауреаты Фестиваля, ставшие победителями в коллективных и индивидуальных номинациях, получают возможность участия в программе туристических поездок от АНО «Больше, чем путешествие».

Церемония закрытия Фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.

Справочно:

Этапы проведения Фестиваля «Театральное Приволжье» в сезоне 2023—2024 гг.: региональный этап (сентябрь—ноябрь 2023 года), окружной этап (январь—февраль 2024 года) и финальный этап (март—апрель 2024 года).