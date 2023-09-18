Спасибо работникам леса за землю зеленого цвета!

Каждое третье воскресенье сентября в России отмечается День работников леса. Это праздник людей, жизнь которых связана с охраной и приумножением лесных богатств, с заготовкой и переработкой древесины. Нам ли, шумерлинцам, живущим посреди лесов, не знать о их роли в жизни человека. Испокон веку лес кормил, согревал, одевал, лечил. И сегодня лес — одно из важнейших экономических составляющих страны, экологический щит всей планеты.

Ежегодно в Чувашии работников леса чествуют на торжественном мероприятии, посвященному профессиональному празднику. В этом году в канун праздника работники леса соберутся в Янтиковском округе. На республиканском торжестве в честь Дня работников леса заслуженных наград удостоятся и работники Шумерлинского лесничества. Деятельность мастера леса Саланчикчкого участкового лесничества Владимира Никитина будет отмечена Благодарностью Главы Чувашской Республики, водителя автомобиля Алгашинского участкового лесничества Александра Чалбаева – Благодарностью Федерального агентства лесного хозяйства. Отличившиеся трудолюбием и преданностью своему делу водитель автомобиля Виталий Вдовин, мастер леса Юрий Ермошин, тракторист Владимир Павлов будут награждены Почетными грамотами Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии.



Инженеру по лесовосстановлению Александру Спиридонову за заслуги в области лесного хозяйства и многолетний добросовестный труд вручат награду в связи с присвоением почетного звания «Заслуженный лесовод Чувашской Республики».



Александр Николаевич Спиридонов родился и вырос в д. Малые Туваны, которая находится рядом с лесом. После службы в рядах Советской Армии в 1990 году он поступил в Марийский политехнический институт им. А.М. Горького. Получившего профессию инженера лесного хозяйства молодого специалиста направили в Калейкинский лесхоз Татарстана, где он проработал 8 лет.

В 2004 году, когда окончательно созрело решение вернуться в родные края, Александр Николаевич переехал с семьей в д. Торханы и устроился мастером леса в Торханское лесничество Шумерлинского лесхоза. С тех пор шумерлинское лесное хозяйство стало для А.Н. Спиридонова родным. Здесь он проработал на разных должностях: был помощником лесничего, лесничим Торханского лесничества, генеральным директором Шумерлинского лесхоза, заместителем директора Шумерлинского лесничества.



В настоящее время А.Н. Спиридонов работает инженером по лесовосстановлению. Под его руководством в лесничестве постоянно проводятся уход и благоустройство посадок дуба черешчатого на площади 3 га, которые были созданы в 1973 году. Александр Николаевич большое внимание уделяет лесным культурам, проведению рубок ухода в насаждениях, выращиванию стандартного посадочного материала, следит за улучшением качественного состава лесного фонда. На территории лесничества под его чутким вниманием в последние пять лет ежегодно создается до 30 га лесных культур.



А.Н. Спиридонов – настоящий хозяйственник и организатор. Он осуществляет полный контроль за исполнением всех лесохозяйственных мероприятий, технических заданий на вверенной ему территории. В профессиональном плане не стоит на месте, изучает достижения техники, передовой опыт в лесном хозяйстве, внедряет их в жизнь.



За добросовестное отношение к работе Александр Николаевич удостоен многих наград — Почетных грамот Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Агентства лесного хозяйства по Чувашской Республике, Федерального агентства лесного хозяйства, нагрудного знака «За заслуги».

Марина Ветликова.