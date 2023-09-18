Как достичь здорового долголетия

Каждый человек мечтает встретить старость счастливым, здоровым и полным сил. Но старость у всех наступает по-разному и в разном возрасте. Одни живут активной полноценной жизнью до глубокой старости, а другие стареют гораздо раньше определенного биологического возраста, утратив здоровье, стремление к новому, любознательность и жажду жизни.

Отчего же это зависит? На здоровье человека оказывает влияние целая группа различных факторов — это и наследственность, и экологическая обстановка, и уровень развития медицины. Однако наиболее существенным фактором является тот образ жизни, которого придерживается сам человек. Это именно та область, которую человек в силах регулировать сам. Но к сожалению, часто че­ловек не це­нит то­го, что да­ет­ся ему да­ром. Часто не ценя, дос­тавше­еся ему в нас­ледс­тво здо­ровье, он спох­ва­тыва­ет­ся лишь тог­да, ког­да становится заложником различных хронических заболеваний.

Хочется цитировать слова врача Николая Амосова. Он говорил: «В большинстве болезней виновата не природа, не общество, а только сам человек. Чаще всего он болеет от лени и жадности, но иногда и от неразумности. Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем. Человек столь совершенен, что вернуть здоровье можно почти с любой точки его упадка. Только необходимые усилия возрастают по мере старости и углубления болезней».

Таким образом, каким здоровьем человек приходит к старости, зависит в первую очередь от самого себя. Каковы же основные правила достижения не просто долголетия, а здорового долголетия?

Очень важно для всех соблюдение режима дня, которое помогает быть всегда в форме. Благодаря этому развивается чувство самодисциплины, ответственности, пробуждается желание к жизни. Сон является одним из составляющих режима дня и является залогом душевного и физического здоровья человека. Не зря китайцы называют сон телохранителем здоровья. От его качества, продолжительности напрямую зависит стабильность обмена веществ, работы всех внутренних органов и систем. Сон взрослого человека должен длиться 7-8 часов.

Двигательная активность – одна из самых мощных факторов, позволяющих успешно противостоять процессам старения, сохранить энергию и продлить активный образ жизни. Если человек ведет малоподвижный образ жизни, суставы, мышцы, сухожилия и связки перестают полноценно работать, теряется их упругость, эластичность, гибкость. Отсутствие двигательной активности приводит к тому, что внутренние органы перестают нормально функционировать, в том числе сердечно-сосудистая система. Поэтому для всех очень важны регулярные занятия двигательной активностью. Даже небольшая каждодневная 10-15-минутная гимнастика приносит огромную пользу. И в пожилом возрасте, в том числе у людей с хроническими заболеваниями сердца, суставов и прочими, она должна продолжаться с учетом их возможностей.

Питание также имеет основополагающее значение для здоровья. Из еды организм получает практически все необходимые ему питательные вещества, которые он использует для жизнедеятельности. И главный принцип тут — не переедать. То есть поддерживать баланс между потребленной и расходуемой энергией: поел — двигайся. Абсолютное большинство долгожителей, по наблюдениям геронтологов, малоежки.

Питание должно быть разнообразным, 3-4 раза в сутки, последний прием пищи – не позднее 2- 3 часов до сна. В рационе должны быть кисломолочные продукты, творог, рыба, орехи, больше овощей, фруктов. Не увлекаться солью – суточная норма не более 5 г, включая соль в составе готовых блюд. Стараться сокращать количество простых углеводов в питании: сахара, кондитерских и мучных изделий, фастфудов. Очень важно следить за качеством питьевой воды и нормой употребления до 1-1,5 литра в день.

Статистика показывает: курящие люди в среднем живут на 14 лет меньше, чем некурящие. А злоупотребление алкоголем занимает третье место среди самых распространенных предотвратимых причин смерти. Поэтому отказ от вредных привычек является одним из правил долгой и активной жизни.

Многие исследования также показали: долго живет тот, кто ведет активную социальную жизнь, общается с друзьями, регулярно посещает театры, участвует в различных мероприятиях. Когда человек выходит на пенсию, теряет многие связи. Поэтому в любом возрасте, тем более после выхода на пенсию необходимо стараться жить активной жизнью. Почаще общаться с интересными и позитивными людьми. А негативную информацию, в том числе несущуюся с экрана телевизора, необходимо дозировать.

К сожалению, забывчивость и ухудшение памяти — нередкие явления в пожилом возрасте. По словам геронтологов, худшее, что может сделать человек для себя, перестать чем-либо заниматься и уставиться в телевизор, пассивно поглощая информацию. Чтобы сохранить память, необходимо нагружать мозг и постоянно его тренировать. Хорошо подойдут кроссворды, полезно учить наизусть стихи, читать книги, учить иностранный язык или по желанию освоить какой – либо музыкальный инструмент. Заставляя активно работать мозг, человек не только сохраняет светлую голову, но и одновременно активизирует деятельность сердца, системы кровообращения и обмен веществ.

Необходимо отметить, что невозможно остановить процессы старения, но в силах каждого человека замедлить их и прожить как можно дольше, сохраняя здоровье, высокую работоспособность и ясность разума.

Е. Егорова, врач по медицинской профилактике республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.