В Чувашии бойцы СВО, находящиеся в отпуске поправляют здоровье в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн

«С начала 2023 года в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн стационарную помощь получили 103 человека. В консультативную поликлинику обратилось более 260 человек, проведено более 1300 консультаций для участников СВО», — сообщил вице-премьер Правительства Чувашии – министр здравоохранения Владимир Степанов в своем телеграм-канале.

Особое внимание в госпитале уделяют созданию комфортных условий, строго поддерживая в каждом отделении чистоту и порядок. В учреждении считают, что для оптимального восстановления здоровья важна как хорошая медицинская база, коллектив опытных врачей и оборудование, так и собственное рекреационное пространство. Пациенты могут выйти и в свободное время подышать воздухом в уютном небольшом сквере, пообщаться с товарищами.

Участник СВО, пациент Владислав отмечает, что в госпитале уже спустя 4 дня лечебных мероприятий наконец-то смог наступить на ногу: «Хочется поблагодарить каждого и передать спасибо каждому сотруднику «от главного врача до санитарки», – коротко высказался Владислав.

Лечение проходит эффективно – в госпитале для ветеранов войн помощь оказывается в плановом порядке, медицинский персонал может уделить максимум внимания каждому пациенту.

«После минно-взрывного ранения был в отпуске, 4 месяца лежал в госпитале им. Бурденко, а потом меня перевели в Екатеринбург. Тогда я не знал, что могу пройти лечение в своём регионе. Вернулся в Чувашию, но последствия ранения продолжали беспокоить, поэтому по совету врача районной поликлиники обратился в госпиталь для ветеранов войн. Здесь врач-хирург принял решение о необходимости госпитализации в стационар. Очень оперативно положили на лечение. Всё хорошо, разместили в двухместной палате, радует такая спокойная обстановка», – отметил участник СВО Станислав.

Узнать информацию по вопросам оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции в Республике Чувашия можно по будням в рабочие часы с 8.00 до 17.00 по телефону: 8 (8352) 45-05-90. Адрес БУ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Минздрава Чувашии: г. Чебоксары, Московский проспект, 49.

Минздрав Чувашии.