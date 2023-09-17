«iВолга» в сердце навсегда

Знакомьтесь — Екатерина Антонова, 19 лет. Родилась в Шумерле, окончила 9 классов гимназии № 8 и ДШИ № 1 по классу «Сольное пение». Поет с самого раннего возраста. Неоднократный призер конкурсов «Шумерлинские росточки», «Калейдоскоп талантов» «Асамат кеперĕ», «Вдохновение» и др. В настоящее время — студентка IV курса колледжа культуры Чувашского государственного института культуры и искусств по специальности «этнохудожественное творчество». Будущая квалификация — руководитель творческого коллектива, педагог. Отличница, активистка студсовета.

Как рассказала нашей газете Екатерина, в начале лета ей как одной из самых активных студенток колледжа предложили выбрать для участия любой образовательный форум. «Мой выбор практически сразу пал на молодежный образовательный форум «iВолга», — говорит Екатерина, — о котором я слышала ранее. Еще в прошлом году от нашего колледжа в нем участвовала одна из студенток, которая осталась под очень ярким впечатлением».



Подав заявку, Екатерина с трепетом стала ожидать результата, потому что знала – отбор на "iВолгу» жесткий. По нескольку раз на дню проверяла свой личный кабинет на сайте форума, а когда позвонили и сообщили, что отбор она прошла, радости не было предела!

К слову, над заявкой еще надо было покорпеть. Необходимо было не только дать развернутые ответы на ряд вопросов, но и написать небольшое эссе о себе, своих интересах, увлечениях, достижениях и планах на будущее.



В этом году образовательная программа «iВолги» прошла по 8 направлениям. Екатерина попала в «Креативную мастерскую». Недельная программа была очень насыщенной: деловые встречи, панельные дискуссии, круглые столы, защита проектных инициатив. А еще фестивали, квест-игры, флешмобы, мастер-классы по режиссуре, звукорежиссуре, диджейскому искусству и многое-многое другое.



«У нас не было ни минуты свободного времени. Мы бесконечно думали, творили и вытворяли», — улыбается Екатерина.



В течение недели своими опытом и знаниями с молодыми людьми делились лучшие спикеры федерального уровня – министры, руководители и ведущие специалисты различных сфер деятельности, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, педагоги и ученые. Девушки и юноши общались с медийными личностями, среди которых — известный эрудит Анатолий Вассерман и спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев.

Как на творческого человека на Екатерину особое впечатление произвела встреча с Василием Пасечником, одним из участников вокального шоу «Голос». Артист поделился секретами сценического мастерства: как с достоинством держаться на сцене, уметь концентрироваться во время выступлений, не волноваться. «Всеми советами Василия обязательно воспользуюсь на практике», — говорит студентка.



Одним из ярких моментов в работе форума, по признанию Екатерины, для нее стало участие в конкурсе народных сказителей «Героический эпос». Шумерлинке посчастливилось стать ведущей этого конкурса. В течение двух дней в прямом эфире в группе «ВКонтакте» она вела информационное сопровождение конкурса, озвучивала информацию об участниках, о ходе проведения конкурсной программы. Всё это требовало невероятной собранности, концентрации внимания, находчивости. Но Екатерина справилась! «Это был незабываемый опыт! – констатирует наша собеседница. — Было очень интересно! Я испытала шквал новых эмоций, невероятных ощущений».



Огромной честью, по признанию Екатерины, стал и ее вклад в создание фильма об участниках СВО. В фильме снимались представители нескольких делегаций форума. Наша землячка исполнила яркую патриотическую композицию и выразила слова поддержки бойцам.



Незабываемы и вечера молодежного форума, вспоминает девушка. В свободное время участники собирались все вместе в шатре делегации республики, делились своими эмоциями, впечатлениями о прошедшем дне и в целом ближе узнавали друг друга. Кроме ребят из Чувашии, Екатерина познакомилась с молодыми людьми из Мордовии, Марий Эл, Удмуртии, Татарстана, Нижнего Новгорода. «Мы сейчас постоянно на связи. Спасибо форуму за новых друзей и незабываемые впечатления! Эта невероятная неделя мне запомнится надолго!» — восклицает она.

В этом учебном году Екатерина защищает диплом. В планах – продолжить обучение в институте культуры. Девушка пока не определилась – на режиссерском факультете или на вокальном. Но она твердо уверена, что тот багаж полезных знаний и креативных идей, который она получила на «iВолге», ей обязательно пригодится в дальнейшей творческой судьбе.

Ольга Дмитриева.