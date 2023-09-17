Форум стал хорошим стимулом для построения карьеры

Об Александре Огурцове (на фото в нижнем ряду 3-й справа) наша газета уже писала – когда он учился на последнем курсе Шумерлинского политехнического техникума, ему был присужден грант Главы Чувашской Республики для студентов государственных профессиональных образовательных организаций за значительные результаты в учебной, научной, творческой, спортивной, общественной деятельности и для последующего трудоустройства в образовательных организациях. Тогда Александр возглавлял студенческое самоуправление техникума, был заместителем председателя студенческого научного общества, волонтером в объединении «Пламя».



Сейчас все студенческие заботы у нашего героя позади, жизнь вышла на новый виток: построение карьеры в образовании и работа в сфере молодежной политики. Учебный 2023—2024 год Александр работает в Центре детского творчества педагогом-организатором, поступил на заочное отделение Чувашского педагогического университета им. И.Я. Яковлева по специальности «педагог начального образования». Хороший стимул для этого он получил нынешним летом, поучаствовав в республиканском форуме «МолГород» и в образовательном форуме ПФО «iВолга».



Стоит сказать, что конкуренция за право поехать на «iВолгу» была серьезной – на 1 место претендовали 16 ребят. «Для отбора на форум нужно было заполнить анкету участника, которая состояла из двух блоков, — делится подробностями А. Огурцов. – В первом блоке — достижения и рассказ о себе и своей деятельности, во втором нужно было ответить на вопрос «Кем я себя вижу в 2027 году?». Я написал, что в 2027 вижу себя человеком, который уверенно идет по своему пути и добивается целей, профессионалом в своем деле».



Организаторы «iВолги» предложили молодежи несколько направлений участия. Александр выбрал смену «Флагманы молодежи / Созидатели молодежный смыслов», так как он является лидером городской организации Российского союза молодежи. «На форуме я занимался тем, что изучал новую для меня сферу молодежной политики. Было очень много встреч с лидерам и активистами, — вспоминает собеседник. – Мы встречались с председателем Ассоциации волонтёрских центров Артёмом Метелевым, с представителями РСМ, РССМ, РДДМ, платформы «Россия — страна возможностей». На стратегических сессиях мы на практике изучали структуры создания молодежных мероприятий. Итогом смены стало создание дорожной карты молодежной политики». В общем, на форуме он получил море позитивной энергии и новые умения, которые активно применяет в жизни.



«Форум «iВолга» очень сильно зарядил меня и по приезде домой я подал заявку на конкурс мини-грантов от Росмолодежи. Хочу провести форум ученического самоуправления «Лидеры будущего», — говорит о планах А. Огурцов. — Полученные знания буду популяризировать среди школьников и студентов города. Также они легли в основу плана мероприятий местной организации РСМ».

Наталья Игнатьева.