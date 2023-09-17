Заявления на осуществление деятельности такси принимаются через портал госуслуг

С 1 сентября 2023 года вступил в силу федеральный закон о такси, а также созданная в рамках его реализации информационно-аналитическая система «Такси».

На портале государственных услуг организован прием заявлений на осуществление деятельности такси по новой форме, установленной в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2022 г. № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Подать заявление по новой форме можно на внесение сведений в реестр такси, на получение разрешения на осуществление перевозок такси, а также на получение права на деятельность службы заказа такси.



Выдача разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Чувашии осуществляется Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.

Получить услугу могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, имеющие учетную запись на едином портале государственных услуг.



Источник: Минтранс Чувашии.