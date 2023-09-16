Портал «Госуслуги» делает жизнь проще

Национальный проект «Цифровая экономика» способствует стремительному развитию портала

и переводу государственных услуг в электронный вид с целью устранить цифровое неравенство и сделать госсервисы доступнее для всех регионов России.

Приоритетным на портале госуслуг выступает суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Благодаря ему в приемную кампанию можно было дистанционно подать документы в пять любых вузов страны, выбрав до пяти специальностей в каждом. Требовалась только подтвержденная учетная запись. Уведомление о зачислении приходило в личный кабинет. Если форма обучения платная, заключить договор с вузом будущие студенты также могли онлайн с использованием приложения «Госключ». Рекордное время, за которое этим летом абитуриент подал заявление онлайн, составило 1 минуту 3 секунды.



В этом году самой востребованной специальностью у абитуриентов вузов стала «Информатика и вычислительная техника». В заявлениях, поданных на «Госуслугах» и офлайн, её указали почти 650 тысяч раз. Более того, абитуриенты 175 тысяч раз выбрали «Информационную безопасность» и почти 70 тысяч раз — «Компьютерные и информационные науки».



Также в 2023 году количество подключенных к суперсервису вузов увеличилось до 1022 по сравнению с 975 прошлогодними вузами-участниками — это свидетельствует о росте востребованности услуги «Поступление в вуз онлайн».



АНО «Национальные приоритеты».