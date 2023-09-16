Газета «Вперёд» сохраняет традиции

Сегодня на стадионе «Труд» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации-2023» состоялась легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Вперёд».

Газета в 63-й раз объединила на беговых дорожках любителей бега и сторонников здорового образа жизни. Перед началом соревнований собравшихся тепло поприветствовали глава города Сергей Яргунин, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Виктор Горбунов, редактор газеты «Вперёд» Анна Аношина, пожелавшие всем присутствовавшим хорошего настроения, удачных стартов и победного финиша.

Начался праздник массовым забегом на дистанцию в 400 метров, участие в котором приняли депутаты городского Собрания, руководители организаций и учреждений, сотрудники администрации города.За призы в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Вперёд» участники забегов боролись в шести группах: «Спортивные семьи», «Учащиеся 8-9 классов», «Учащиеся 10-11 классов и студенты ШПТ», «Женские команды, «Мужские команды», «Смешанные команды».

Победители и призеры легкоатлетической эстафеты удостоены кубков, грамот и сладких призов. Всем взошедшим на пьедестал вручены сертификаты на годовую подписку на газету «Вперёд».По традиции главный судья соревнований, мастер спорта по легкой атлетике РФ, заслуженный работник физической культуры Чувашии Галина Майорова учредила призы за самые быстрые этапы. Самой быстрой бегуньей среди девушек определена Анастасия Ушкова (гимназия № 8), среди юношей – Сергей Алексеев (школа № 1).Большой праздник бега состоялся! Каждый присутствовавший на стадионе, без сомнения, получил заряд бодрости, положительных эмоций и хорошего настроения.







