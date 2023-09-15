Увеличено количество комплексов фотовидеофиксации

В этом году на дорогах Чувашии установили 83 новых комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД, среди них – 34 комплекса фотовидеофиксации последнего поколения «Азимут 4».

Комплексы «Азимут 4» способны распознавать 51 состав нарушений ПДД, как типовые (движение по обочине, выезд на встречную полосу движения, пересечение сплошной линии разметки), так и составы с использованием нейросетевой обработки данных (непристегнутый ремень безопасности, использование телефона за рулем и др.). Одновременно комплекс может распознавать более 12 типов нарушений ПДД.



Большая часть новых техсредств контроля соблюдения ПДД размещена на автодорогах «Сура», «Аниш», Никольское – Ядрин — Калинино, Калинино – Батырево — Яльчики, Кугеси – Атлашево — Новочебоксарск, а также в Вурнарском округе и в Чебоксарах.



Источник: Минтранс Чувашии.