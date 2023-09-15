Уборочные работы продолжаются

В Шумерлинском муниципальном округе общая посевная площадь сельскохозяйственных культур

под урожай 2023 года составила 7,86 тыс. га, или 98,4 % к уровню 2022 года. Площадь зерновых и зернобобовых культур составляет 5,28 тыс. га — 92,3 %.

По состоянию на 13 сентября в сельскохозяйственных организациях и крупных КФХ скошено 5,25 тыс. га, или 99,5 % плана уборки, все они обмолочены.



Намолочено 15,7 тыс. тонн при урожайности 29,8 ц/га. Лидером по намолоту зерна является ИП Мазумдер — намолочено 5,54 тыс. тонн.



В настоящее время к уборке технических культур еще не приступили, площадь посевов составила 249 га.



Картофель убран с площади 8 га, при урожайности 120 ц/га собрано 90 тонн.

Подготовка почвы к посеву озимых проведена на площади 2,1 тыс. га, в том числе проведено корчевание кустарников и мелких деревьев на площади более 250 га на территориях Русско-Алгашинского, Большеалгашинского и Магаринского сельских поселений. Работы по корчеванию и подготовке почвы под сев озимых зерновых культур проведены новыми сельхозорганизациями ООО «Грэйн Фэктори», ООО «СТК 21» и ООО «Миг Агро», зарегистрированными на территории Шумерлинского муниципального округа. На отчетную дату посеяно 1,54 тыс. га, или 71% плана. Озимой сев зерновых культур продолжают ИП Мазумдер и ООО «Грэйн Фэктори».



По состоянию на 12 сентября заготовлено 0,71 тыс. тонн кормовых единиц, или 25,4 ц кормовых единиц на 1 условную голову скота (без свиней и птицы). Сена заготовлено 0,88 тыс. тонн к. ед. (163 %), сенажа – 1,1 тыс. тонн к. ед. (97,3%).



А. Мостайкин, зам. главы – начальник отдела с/х и экологии администрации Шумерлинского МО.