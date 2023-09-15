Олег Николаев: «Прямая линия играет важную роль в синхронизации и фиксации проблем»

Вчера Глава Чувашии провел очередную прямую линию с жителями республики. Но вопросы начали принимать пару недель назад, впервые использовав не только телефонную связь и соцсети, но и задействовав новую систему Портала обратной связи на «Госуслугах» с применением технологии нейросетей. Искусственный интеллект позволил проанализировать большой массив данных в поступающих вопросах и выявить наиболее волнующие жителей Чувашии темы — образование, бездомные животные, транспорт, физкультура и спорт, благоустройство и др.

На прямую линию обратились двое жителей деревни Шумерли, которых интересуют сроки подведения коммуникаций к участкам, предоставленным многодетным семьям (микрорайон «Солнечный»), и на ул. Полевой. Администрация Шумерлинского муниципального округа на это дала такой ответ: «В настоящее время, в срок до 15 ноября 2023 г., готовится очередная заявка в Минстрой Чувашии на 2024 год о выделении средств в размере 126 млн руб. для строительства коммуникаций микрорайона «Солнечный». Параллельно с этим проводится работа с собственниками данных участков для участия в программе инициативного бюджетирования по строительству линий электропередач, дороги. Заявка будет подготовлена в сроки, установленные Минсельхозом Чувашии (октябрь—ноябрь)».



Жительница города Шумерли озвучила сразу несколько болевых точек общегородского значения: сроки окончания ремонта гимназии № 8, детсада «Родничок» и начала строительства приюта для бездомных животных, проблему демонтажа аварийных зданий, длительное отключение горячего водоснабжения, недовольство горожан некоторыми аспектами реконструкции парка и центральной площади. По существу заданных вопросов администрация города пояснила:

гимназия № 8 — 17 июня сменился подрядчик на объекте, теперь это «Главинвестстрой», который заверяет, что работы будут завершены 31 октября 2023 г. Ресурсов, компетенции и средств у подрядчика достаточно для выполнения контрактных обязательств;



детский сад № 19 — произошла замена подрядчика, работы по капитальному ремонту были приостановлены в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по причине недобросовестности прежнего подрядчика. На сегодня ремонт крыши здания завершён, решается вопрос о финансировании из средств республиканского бюджета на текущий ремонт внутри здания после подтопления;



аварийные заброшенные здания – для сноса бывшей школы № 7 и вывоза строительных отходов необходимо не менее 3 млн рублей, которых в бюджете города не имеется, но вопрос будет рассмотрен при очередном уточнении местного бюджета. По вопросу сноса аварийных нежилых зданий на территории бывшего химзавода проходили судебные разбирательства, районным судом было вынесено решение о демонтаже, однако апелляционной инстанцией Верховного суда Чувашской Республики это решение было отменено. Недостроенный объект недвижимости возле школы № 3 был продан под разбор, собственником является физическое лицо, в адрес которого подготовлено письмо о необходимости демонтажа здания;



приют для животных — 21.07.2023 г. получено положительное заключение госэкспертизы проектной документации на строительство приюта в Шумерле сметной стоимостью около 270 млн руб. из средств республиканского бюджета. В случае выделения средств при уточнении республиканского бюджета на 2024—2026 годы строительство приюта будет начато в 2024 году;



подача горячей воды и теплоснабжения возобновится по окончании всех работ по строительству сетей горячего водоснабжения по программе модернизации. Также будут выполнены работы по благоустройству территорий, требующих восстановления. По контракту срок окончания работ — конец сентября 2023 г;



парк — реализация второго этапа благоустройства предусмотрена в срок до 1 августа 2024 г. В настоящее время ведутся работы по подготовке к асфальтированию, установке малых архитектурных форм, устройству основания под фонтан, устройству наружных систем водо- и электроснабжения, выполнено бетонное основание под экотропу. Благоустройство центральной площади также входит во второй этап работ сроком выполнения до 1 августа 2024 г. Здесь выполняются работы по замене основания покрытия, по устройству ограждения и парковок.